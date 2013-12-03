Сергей Багаев: Почините трассу Тюмень — Омск!

Сергей Багаев, мотоциклист со стажем, путешественник и организатор проекта «Мотовыходные», родом из Санкт-Петербурга, рассказывает, что идея путешествия пришла в разговоре за чашкой чая абсолютно внезапно. «Я решил проехать от Санкт-Петербурга до Красноярска и обратно, именно в то самое время, когда уже никто не перемещается на мотоциклах из-за низкой температуры воздуха и скользкого дорожного покрытия. Основная цель пробега — проверить технику в суровых сибирских условиях. Если „Спайдер“ оправдает наши надежды, ему удастся внести свой вклад и позитивные изменения в развитие мототуризма в России и не только», — делится Сергей.
Для своего путешествия он выбрал родстер Can-Am Spyder — трицикл легендарного канадского бренда BRP. Выбор был не случаен — ведь три колеса намного устойчивее двух, что позволяет райдеру беспрепятственно входить в повороты, в том числе и на скользкой дороге. За плечами путешественника уже остались Красноярск, Абакан, Кемерово, Челябинск, Омск и пока что Spyder оправдывает возложенные на него надежды.
В Тюмени «Отмороженный спайдермен» встретился в журналистами и ответил на все интересующие их вопросы.
Как вас приняли, Сергей?
— Меня лично приняли очень хорошо. Я вообще боюсь двух городов: Омска и Тюмени. Путешествую я не первый год и каждый раз, проезжая через эти города, стараюсь ехать через людей, которых я не знаю. Но, как показывает практика, это, наверное, ошибочно (смеется). Лучше ехать через тех людей, которых ты знаешь. По крайней мере, они относятся к алкоголю немного по-другому (смеется). Но, в общем, принимают везде одинаково гостеприимно и очень ярко. Я поэтому и боюсь этих двух городов. Действительно боюсь.
Какой у вас стаж путешественника?
— Чуть больше десяти лет я езжу не только по России, но и катаюсь везде, где могу. Вообще на двух колесах я катался до тех пор, пока не увидел «Спайдера», и мне не выпала возможность его протестировать. Эта поездка, по сути, тест.
Чисто случайно попал в Rosan, поговорили с Олегом. Я ему говорю: «Слушай, техника такая зачетная, три колеса, можно ехать зимой». Он говорит: «Вообще это летняя техника. Зимой ехать, наверное, не стоит». Я говорю: «Ну как нет? Может быть протестируем? Давайте я до Владивостока доеду». Потом этот пробег обрезали, решили сделать до Байкала. Потом до Байкала обрезали. Ну, и в итоге крайней точкой оказался город Красноярск. На этом я не остановился, и уже там сымпровизировал и доехал все-таки до Ергак, поднялся на высоту 1650 метров по гололеду. Хотелось жесткого теста.
Несмотря на то, что проект называется «Отмороженный спайдермен», я вам честно скажу, «отморозиться» нигде не получилось. Я не знаю, глобальное потепление идет или что. Минусовая температура была, но очень щадящая. Самая низкая температура — как раз на выезде из Омска в Тюмень, была -8 на старте. По трассе уже был ноль. А мне хочется ехать в -20-30, чтобы понять, как едет «Спайдер», чтобы прочувствовать его, написать что-то людям, которые возможно его купят и поедут в путешествие именно зимой. Хочется дать людям какую-то подробную информацию, но не получается, к сожалению. Я две недели ждал в Красноярске, пока похолодает — обычно в Сибири в это время уже морозы. Но тут, к сожалению или к счастью, я не знаю, погода очень теплая.
Снега тоже не было?
Я думаю, если вы зайдете на мою страничку в «Контакте», в группу «Отмороженный спайдермен», вы увидите, что снег был. В горах, в частности, куда я ездил. Я ввиду своей деятельности, волей судьбы должен был прилететь на самолете и организовать снегоходные соревнования. Но я приехал туда на «Спайдере» и сделал то же самое. Если кто знает, Ергаки почти как Шерегеш, но когда меня спрашивают, что вам больше нравится, Ергаки или Шерегеш, я говорю, конечно, Ергаки, положа руку на сердце. Просто приезжайте и посмотрите. Там был снег, там был лед, меня встречали полуголые женщины, я обгонял всевозможные машины, какие только ехали с прицепами и без.
На месте, где разбился Лебедь на вертолете, я остановился буквально перекурить. Меня догоняется тувинец на «Крузере» и говорит: «Это что такое?» Я говорю: «Ну как что? Такой вот мотоцикл на трех колесах». «Продай!» Я говорю: «Как это продай». Показываю ему, читает, пробег там, туда-сюда. Но все равно твердит: «Продай! Я прямо сейчас скажу, чтобы деньги привезли». Я отвечаю: «Я не могу продать». Он говорит: «Давай так. Ты приедешь в Санкт-Петербург и мне оттуда посылку отправишь». Смешно было. Нашелся покупатель на мой мотоцикл, но я не готов его продать, честно говоря. Я в него влюблен, хотя и не думал, что так произойдет. Я вообще не знаю, к чему я это все рассказал (смеется).
Вы хотите пересесть с двух колес на три?
— Получается, что да. Последние пять лет я проехал порядка 150 тысяч километров на двух колесах, у меня Honda Gold Wing. Вторая уже. Первая была полтора литра двигатель, сейчас 1,8. На двух колесах я уже новых ощущений не испытываю. И тут совпадение, случайность или воля случая, я не знаю, направила меня на эти чудесные три колеса. Я ни в коем случае не пытаюсь пиарить технику, но скажу, что это некий симбиоз мотоцикла, квадроцикла, снегохода и автомобиля. Он имеет право на то, чтобы жить, существовать и радовать путешественников, на нем действительно можно ездить круглый год.
Как он вел себя в дороге?
— Честно скажу, я сначала к нему относился предвзято. Поскольку мне есть с чем сравнивать, опять же эта Honda, легендарный мотоцикл, который производится много лет подряд, а тут — такое новшество.
В «Спайдере» есть определенные недоработки, есть нюансы и минусы, но в целом, чтобы его понять, нужно проехать хотя бы 2–3 тысячи километров. Ты начинаешь с ним срастаться. Именно на обратном пути мы едем уже как одно целове, я и «Спайдер». Его начинаешь чувствовать, начинаешь в городе рысачить.
Говорят, он не для города, поскольку два колеса — это как автомобиль, по крайней мере, мотоциклисты так рассуждают. Это неправильно. Я соглашусь, может быть, с тем, что он не для города, он для трассы. Но и в городе на нем едешь как… Ну, не так как на мотоцикле, но едешь гораздо быстрее, чем едут автомобилисты. В этом есть и плюсы, есть и минусы.
Как народ на вас реагирует?
— Едешь по трассе, и тут «Эгей!», «Хей!», (свистит) вот это все. Доезжаешь до своих родных и близких, и они говорят: «Ну ты дурак». Как народ реагирует… В основном это, конечно, позитив. Причем эта реакция народа не сказать, что непредсказуемая, она предсказуема, но она меня заводит все время в какие-то ситуации. Например, останавливают меня на трассе: «Куда едешь?» Туда-туда. «Да-да, все здорово, поехали к нам, посидим». Не-не-не-не, говорю. Я не могу. И уезжал.
По дороге в Красноярск я въехал в Уфу. Ночью. Я должен был дойти до Челябинска, но меня четыре раза остановили ГИБДДшники, я потерял массу времени, стоя в пробке на ремонте моста, но суть не в этом. В общем, доехал до Уфы. Человек на светофоре просто показывает из окна: «Эгей, все отлично! Привет! Как дела?» Ну, я вижу пьяный. Но вроде как контактное лицо, а в Уфе у меня вообще ни одного человека нет, я ее всегда транзитом проходил. Я говорю: «Где здесь гостиница?» Он говорит: «Поехали за мной». Я за ним встаю, едем, до следующего светофора доезжаем, я с ним ровняюсь, он стекло опускает: «Зачем тебе гостиница? Поехали ко мне». Я человека не знаю вообще. Но говорю: «Ну, поехали». Попытался, конечно, побороться за гостиницу, но выяснил, что самый дешевый номер стоит 5 тысяч. В Уфе. Я не знаю, сколько там зарабатывают. И оказался в квартире человека, которого даже не то что не знаю, я его первый раз вижу. И таких ситуаций очень много. Но это была единственная ситуация, на которую я повелся и переночевал. Все было клево, пока он соседей не пригласил (смеется). Самый кайф в том, что у людей реально маленькая квартира, и они меня положили на свою кровать, а сами спали на полу. Я реально был приятно тронут этим фактом.
У «Спайдера» есть какие-то недоработки?
— Я еду на модели 2011 года. Я думаю, что модель, которая сейчас выйдет, 2013 года, будет уже изначально мощнее. Уже существуют тесты той техники, которую выпускали BRP, и думаю, что новая модель будет уже всячески доработана.
Какие недоработки есть в 2011 году. Между ручкой газа и рулем существует щель, небольшая, но щель. Я говорю со слов сервисного центра Красноярска: когда туда попадает вода, она попадает изначально в электронный блок управления рулем. Там стоит электроусилитель. И этот блок начинает выдавать ошибки на приборной панели. Это настораживает. Хотя едет отлично, все хорошо. Ошибки возникают просто разные. Я столько датчиков никогда в жизни еще не видел, честно скажу. Но после ТО в Красноярске у меня ни разу ни одна ошибка на панели не появилась. Я не знаю, что они сделали, но «Спайдер» едет без каких-либо нареканий.
Что я еще хочу сказать. Это может быть некое заявление для BRP, но думаю, что это будет актуально. Очень быстро изнашиваются тормозные колодки. Это неправильно, поскольку техника рассчитана на дальнобой. Дальнобой — это минимум 12 тысяч километров, а у «Спайдера» колодки рассчитаны на 4–5 тысяч километров. Это без учета использования в городе. Если ты катаешься по городу, то это расстояние сокращается вдвое.
Какие советы вы бы могли дать путешественникам?
— Вообще у путешественников существует несколько проблем. Прежде всего, это алкоголизм. Я вам честно скажу, куда бы ты не ехал, объезжай Сибирь! (смеется) Объезжай! Потому что здесь посадишь печень, сердце и все на свете. Но! Вот опять же, объезжать ее нельзя. Поскольку здесь такие зачетные люди и такой прием… Вроде и хочется, и колется. Но это было некое отступление.
В дальнобое самое главное — это трезвость, четкий маршрут, отсутствие гаджетов. Сразу говорю, убирайте все: навигаторы, ноутбуки, «айфоны», телефоны, и просто езжайте. Вас везде встретят, у вас всегда будут какие-то приключения, не связанные с приборами. Как бы там ни было, рассчитывайте просто на себя и, поверьте мне, у вас все получится. Если у вас не будет гаджетов, в дороге вы отдохнете.
Я, кстати, проводил опрос, счастливы ли люди в браке. Я был дважды женат, и у меня был такой момент, когда я просто задавал этот вопрос людям на улице. 90% отвечают, что нет. «Почему?» — спрашиваю я. И начинают рассказывать девушки: «Я прихожу домой с работы, я ему готовлю, стираю, глажу, убираюсь. А он приходит, садится за компьютер, и так всю неделю. Доходит до выходных, а в выходные он собирается и уезжает с друзьями на рыбалку». И вот так вот мы живем. При этом он зарабатывает, все хорошо, в семье достаток, ребятишки. У оставшихся 10% людей я спросил, в чем счастье. А счастье в том, говорят они, что мы не пользуемся телефонами, мы не смотрим телевизор, у нас этого нет. Это категория, в основном от 21 года до 29 лет. У нас дети смотрят телевизор только случайно — дома его просто нет. У нас нет компьютера, мы пользуемся самым простым телефоном. И эти люди говорят о счастье. Не пользуйтесь этими гаджетами, и в семье будет порядок. Потому что это действительно скрадывает время.
Бывает, что я прихожу в гости, а там застолье, народ сидит, человек 20, и большая часть вот так вот (показывает, словно уткнулся в телефон). Я бы вообще это исключил, поскольку я считаю, что это зло. Куда бы я ни пошел, я выключаю телефон. Мне телефон нужен, чтобы я позвонил, а не чтобы мне звонили. Очень бы хотелось, чтобы у каждого так в жизни было. Телефон меняет не только жизнь, он меняет судьбу человека. Тебе звонят, тебе куда-то надо ехать срочно, или тебе какая-то негативная информация приходит, лучше это видеть своими глазами и слышать из первых уст.
Как вам дороги? Не только в Тюменской области, но и на подъезде к ней. Например, трасса Тюмень — Омск, которую называют дорогой смерти?
— Я скажу честно! Я объехал всю Россию. Самый, я не побоюсь этого слова, хреновый участок дороги — чиновники, я обращаюсь к вам и лично к Владимиру Владимировичу Путину — обратите внимание на участок дороги Омск — Тюмень, особенно Абатское — Ишим! Это самый невероятный участок из моей личной практики, 10 лет с ним ничего не происходит. Он не чинится. Наплывы, ямы, такая колея, там на тракторе нужно ехать! Я с дальнобойщиками разговаривал, они правильно сказали — это самый матерщинный участок дороги.
Когда я жил в Красноярске, я встречал массу иностранцев. Спрашивал их, как в России дороги, зная при этом ответ на этот вопрос. Они говорят: «Да везде хорошо, но есть такой отрезок Тюмень — Омск, там все плохо». Просто обратите внимание! Его нужно починить. Я думаю, ко мне присоединятся не только мотоциклисты, но и любой автомобилист, который там проехал. Это очень важный участок дороги. Он в России самый плохой! Масса потерянного времени, разбитая подвеска, негатив. Там у меня сломалось стекло. Я просто ехал по дороге, и у меня сломалось стекло, которое стоит чуть больше 10 тысяч. На кочке. На этом отрезке скорость снижается до 10–15 км/ч.
Дорога от Омска до Тюмени фактически вся разбита и только километров за 70 до Тюмени начинается нормальный асфальт. Все остальное это колдобины, подкидывание, вылетание зубов, можно и язык откусить случайно. Я езжу по этому участку не первый год и каждый раз наблюдаю одно и то же. Ремонтируются фуры, пробитые колеса, маты.
Я когда выезжал с Питера, я поставил на «Спайдер» шипованные шины. Я очень переживал за Урал, но снега там не было. Когда я поехал в Ергаки, я боялся, что я не поднимусь в горы — ведь я проехал уже 7 тысяч километров, все-таки высота, на которую я поднялся, 1650 метров. Но туда я въезжал уже без шипов. Они просто «кончились» на наших дорогах.
Самая экстренная ситуация, которая возникла на этом маршруте, это обгон на трассе Ачинск — Красноярск. Я обходил фуру, и у меня загорелся датчик ABS и заглушился мотор. А мне в лоб шла другая фура. Каким-то чудесным образом мы все втроем выбрались из этой ситуации. Я оттормозился, спрятался за фуру. Потом эта ситуация повторилась опять же на этой же трассе. Но это было следствие того, что у меня просто закончились тормозные колодки. И компьютер в этой ситуации отключает двигатель, чтоб ты не дай Бог никуда не попал. Я благодаря этому чуть не попал туда, откуда уже не возвращаются.
Кстати, единственный раз, когда я почувствовал себя настоящим Спайдерменом, был в Красноярске. Первую ночь я ночевал у друга, у вице-президента одного из клубов, и с утра его жена, уходя на работу, нас закрыла на ключ. А ключ Макса, который должен быть внутри квартиры, отсутствовал. Он лежал в машине. И мне пришлось с пакетами, с вещами прыгать из окна. Это было реально смешно. Там первый этаж, но очень высоко. Мне бы еще паутину, чтобы это было красиво.
Какие-то поломки у «Спайдера» были?
— Серьезных поломок не было. На трассе между Анжеро-Судженском и Томском есть отрезок в 30 километров, такой, как стиральная доска. И там у меня, видимо, начал «кончаться» задний амортизатор, и уже за 400 километров до Омска, я понял, что его вообще нет. Это говорит о качестве наших дорог. «Спайдер» изначально рассчитан на европейские дороги, автобаны и так далее. Ну и сломалось стекло. Все остальные моменты решались обычным ТО.
А как вообще с сервисом в России?
— Вообще в России с этим все в порядке. Если зайти на сайт Rosan и посмотреть, сколько дилеров существует, то можно ехать по всей России и не бояться ничего. Практически в каждом крупном городе существует дилерский центр, который тебя обязательно примет, поможет.
Какую скорость вы держали в путешествии?
— Смотря на каком отрезке. Вообще я приверженец скорости 110 км/ч. Есть такое негласное правило: ангел-хранитель быстрее 110 км/ч не летает. Я от этого правила, честно скажу, отступил. Просто был такой момент. Когда я выезжал из Питера, спрашивал, что с защитой. Мне сказали, Can-Am не выпускает никакой защиты. А у меня у самого есть целый рюкзак всевозможных доспехов, в которых можно ехать. Ну, раз не выпускает, значит, я поеду как есть.
Еще прозвучала такая фраза: это самый безопасный вид мототехники. Я даже ухмыльнулся в этот момент. Но сейчас я реально подтверждаю сей факт. Чтобы это понять, нужно просто прокатиться.
Два колеса впереди и одно сзади безопаснее, чем два сзади и одно спереди?
— Если у тебя два колеса сзади и одно спереди, в любой поворот ты входишь с риском перевернуться. Здесь же иначе. У меня под Казанью был такой случай. Там есть поворот, почти 90-градусный. Я перед ним разогнался где-то до 150 км/ч, может чуть больше. Думаю, сейчас пущу его в дрифт, никого на трассе нет. Я вхожу в поворот, резко выворачиваю руль, максимально как могу, педаль тормоза сама уходит в пол, опускается, скорость снижается до 70 км/ч, и ты въезжаешь в поворот разочарованным (смеется). У «Спайдера» настолько умная электроника, что не позволяет тебе никаких провокаций. Для меня это просто парадокс. Техника уникальная, я ни на чем подобном не катался.
А скорость зависит от участка. У литрового «Спайдера», то, на чем я сейчас еду, V-образный двигатель, и он начинает хорошо работать примерно с 6 тысяч оборотов. 6 тысяч — это 130 км/ч. И там буквально небольшой диапазон остается, от 130 до 160, на обгоны и так далее. На 130-ти ехать комфортно. На 110-ти засыпаешь.
И еще одно преимущество перед всем мотоциклами, какие только существуют, на нем вообще не устаешь. Тысяча километров за плечами в день, ты слезаешь с мотоцикла и с удовольствием идешь куда-нибудь веселиться. После полутора тысяч на мотоцикле ты ходишь с трудом, потому что тебе приходится работать всем телом. Здесь такого нет, только руль и правая нога. Мне хочется сказать — отрубите мне левую ногу, потому что она у меня все время ищет, где же переключаются передачи. И не хватает ручного тормоза.
Мой личный рекорд расстояния, к слову, 1750 километров за 19,5 часов.
Видео Сергея Шарапова