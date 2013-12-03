Сергей Багаев: Почините трассу Тюмень — Омск!

По дороге в Красноярск я въехал в Уфу. Ночью. Я должен был дойти до Челябинска, но меня четыре раза остановили ГИБДДшники, я потерял массу времени, стоя в пробке на ремонте моста, но суть не в этом. В общем, доехал до Уфы. Человек на светофоре просто показывает из окна: «Эгей, все отлично! Привет! Как дела?» Ну, я вижу пьяный. Но вроде как контактное лицо, а в Уфе у меня вообще ни одного человека нет, я ее всегда транзитом проходил. Я говорю: «Где здесь гостиница?» Он говорит: «Поехали за мной». Я за ним встаю, едем, до следующего светофора доезжаем, я с ним ровняюсь, он стекло опускает: «Зачем тебе гостиница? Поехали ко мне». Я человека не знаю вообще. Но говорю: «Ну, поехали». Попытался, конечно, побороться за гостиницу, но выяснил, что самый дешевый номер стоит 5 тысяч. В Уфе. Я не знаю, сколько там зарабатывают. И оказался в квартире человека, которого даже не то что не знаю, я его первый раз вижу. И таких ситуаций очень много. Но это была единственная ситуация, на которую я повелся и переночевал. Все было клево, пока он соседей не пригласил (смеется). Самый кайф в том, что у людей реально маленькая квартира, и они меня положили на свою кровать, а сами спали на полу. Я реально был приятно тронут этим фактом.