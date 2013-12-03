Приходи в костюме диснеевского героя и получи приз

Это праздник компании Уолта Диснея выпускающей всеми нами любимые мультики. Микки и Мини Маусы, Король Лев, Русалочка, Шрек, Белоснежка и семь гномов, Дамбо, Медвежонок Винни и его друзья, 101 далматинец — всех героев студии Walt Disney не пересчитать, но они надолго поселились в наших сердцах. Ведь именно они научили нас верить в доброту, волшебство и в то, что если чего-то хотеть действительно сильно, то это обязательно сбудется.
Начнутся празднества по случаю Дня рождения с увлекательного турнира в клубе «Планета боулинг», где специально по данному случаю стоимость часа игры для школьников и тех, кто помладше, составит 180 рублей с команды. Играть обязательно нужно компанией до шести человек. Если вы очень хотите поиграть, но ваши друзья не могут, приходите и прямо здесь формируйте свои команды.
В 12:00 на площадке ДРЦ «Динопланета» ведущая — сама Мини Маус — начнет развлекательную программу с различными увлекательными конкурсами и призами за победу в них. Тех, кто придет в костюмах своих любимых диснеевских героев ждут специальные призы.
Ну и, конечно же, какой день рождения может быть без праздничного тортика со свечками, задув которые гарантированно можно ждать исполнения своего желания.
Юных тюменцев ждут 8 декабря на празднике мультипликационных героев. Подробности по телефону 51-71-26.