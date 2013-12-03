Приходи в костюме диснеевского героя и получи приз

Это праздник компании Уолта Диснея выпускающей всеми нами любимые мультики. Микки и Мини Маусы, Король Лев, Русалочка, Шрек, Белоснежка и семь гномов, Дамбо, Медвежонок Винни и его друзья, 101 далматинец — всех героев студии Walt Disney не пересчитать, но они надолго поселились в наших сердцах. Ведь именно они научили нас верить в доброту, волшебство и в то, что если чего-то хотеть действительно сильно, то это обязательно сбудется.