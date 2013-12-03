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«Прайскиллер» заготовил «умные» подарки по честной цене

3 декабря 2013, 09:22
Наступил декабрь, и настало время всем задуматься о новогодних подарках. Традиционно, одно из первых мест в рейтинге самых желанных подарков занимают различные цифровые гаджеты. Производители смартфонов, планшетов и прочей цифровой техники продолжают «гонку вооружений», выпуская все более совершенные устройства.
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Тюмень

Совсем недавно на российский рынок был выпущен ряд интересных новинок, которые уже есть в «Прайскиллере TechnoPoint». Отличные варианты для подарка на любой вкус и кошелек можно найти в каталоге дискаунтера. Многие из ультрамодных девайсов доступны уже здесь и сейчас, а на остальные можно оформить предзаказ и спокойно ждать SMS-оповещения о прибытии желанного гаджета.

К примеру, смартфон с 4-х ядерным процессором и 4,3-дюймовым IPS-дисплеем здесь можно приобрести от 8990 руб., интернет-планшет с 3G — от 5990 руб., а 15,6-дюймовый ноутбук с игровой видеокартой всего от 14450 руб.!

Помимо цифровых новинок в TechnoPoint можно приобрести практически любую бытовую технику, автотовары и электроинструмент, причем многие модели продаются с хорошей скидкой.

Популярный в городе дискаунтер TechnoPoint — это совершенно особенный магазин, который может себе позволить баловать покупателей супернизкими ценами. Интернет-магазин-склад — именно такое описание больше всего подходит этой компании, которая за свою ценовую политику получила заслуженное народное прозвище — «Прайскиллер». Нет огромных торговых залов, нет армии назойливых продавцов-консультантов — только качественные товары по самым выгодным ценам.

Совершить приятную покупку в TechnoPoint легко и не выходя из дома — достаточно оформить доставку на сайте. Заказ привезут прямо домой или в офис очень быстро и совсем недорого.

Выгодные цены, широкий ассортимент и быстрая доставка — «Прайскиллер TechnoPoint» всегда готов радовать своих покупателей.

TechnoPoint в Тюмени:

ул. 30 лет Победы, 113а

Контактный центр: 8 800 700-4-666 (звонок бесплатный)

#Новости#Подарки#Тюмень#Бытовая техника и электроника#Ирина#Общество
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