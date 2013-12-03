«Прайскиллер» заготовил «умные» подарки по честной цене

Совсем недавно на российский рынок был выпущен ряд интересных новинок, которые уже есть в «Прайскиллере TechnoPoint». Отличные варианты для подарка на любой вкус и кошелек можно найти в каталоге дискаунтера. Многие из ультрамодных девайсов доступны уже здесь и сейчас, а на остальные можно оформить предзаказ и спокойно ждать SMS-оповещения о прибытии желанного гаджета.
К примеру, смартфон с 4-х ядерным процессором и 4,3-дюймовым IPS-дисплеем здесь можно приобрести от 8990 руб., интернет-планшет с 3G — от 5990 руб., а 15,6-дюймовый ноутбук с игровой видеокартой всего от 14450 руб.!
Помимо цифровых новинок в TechnoPoint можно приобрести практически любую бытовую технику, автотовары и электроинструмент, причем многие модели продаются с хорошей скидкой.
Популярный в городе дискаунтер TechnoPoint — это совершенно особенный магазин, который может себе позволить баловать покупателей супернизкими ценами. Интернет-магазин-склад — именно такое описание больше всего подходит этой компании, которая за свою ценовую политику получила заслуженное народное прозвище — «Прайскиллер». Нет огромных торговых залов, нет армии назойливых продавцов-консультантов — только качественные товары по самым выгодным ценам.
Совершить приятную покупку в TechnoPoint легко и не выходя из дома — достаточно оформить доставку на сайте. Заказ привезут прямо домой или в офис очень быстро и совсем недорого.
Выгодные цены, широкий ассортимент и быстрая доставка — «Прайскиллер TechnoPoint» всегда готов радовать своих покупателей.
TechnoPoint в Тюмени:
ул. 30 лет Победы, 113а
Контактный центр: 8 800 700-4-666 (звонок бесплатный)