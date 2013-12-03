Пешеходы пройдут по переходам «лунной походкой»

Цель мероприятия — привлечь внимание водителей и пешеходов к проблеме безопасности людей на пешеходных переходах. Первокурсники изобразят в форме пародии различные типы поведения пешеходов на дороге: это и уточка с утятами, переходящими дорогу «гуськом», «Ламбада» и «Летка-Енка». Гвоздем программы обещает стать «лунная походка» Майкла Джексона в массовом исполнении тюменских студентов.