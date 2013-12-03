Пешеходы пройдут по переходам «лунной походкой»

Организаторы акции — Госавтоинспекция Тюменской области и студенты кафедры режиссуры театрализованных представлений и праздников Тюменской Государственной академии культуры, искусств и социальных технологий.
Цель мероприятия — привлечь внимание водителей и пешеходов к проблеме безопасности людей на пешеходных переходах. Первокурсники изобразят в форме пародии различные типы поведения пешеходов на дороге: это и уточка с утятами, переходящими дорогу «гуськом», «Ламбада» и «Летка-Енка». Гвоздем программы обещает стать «лунная походка» Майкла Джексона в массовом исполнении тюменских студентов.
«Все методы хороши для достижения главной цели — обезопасить пешеходов на пешеходных переходах», — отмечают в пресс-службе ГИБДД.
Начало акции 3 декабря в 18:30 на перекрестке улиц Республики и Орджоникидзе.