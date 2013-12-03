Первые покупатели отправились в «Вояж»

Галерея «Вояж» расположилась на пересечении улиц Герцена и Мориса Тореза. Её строительство началось ещё в начале прошлого года и вызвало бурное обсуждение горожан: некоторые тюменцы считают, что в нашем городе итак слишком много торговых центров и этот участок земли можно было использовать более рационально. При этом многих удивило странное соседство с исправительной колонией № 1.
Тем не менее, первых посетителей обрадовало, что в новом ТЦ появились те торговые марки, которые ранее не были представлены в нашем городе. Например, магазин одежды H&M, который пользуется большой популярностью у молодёжи в других крупных городах России. Или же ювелирный магазин известной фирмы YARRA. При этом многие отделы пересекаются с аналогичными магазинами, которые есть в ТРЦ «Гудвин» или «Премьер» (Swarovski, «Иль -де Ботэ», Colin’s, LEGO). Такое сходство не случайно, ведь «Вояж», так же как «Гудвин» и «Премьер» входит в холдинг «Сибинтел». Председателем совета директоров холдинга является Владимир Шевчик.
Помимо перечисленных магазинов в трёхэтажном центре «Вояж» есть фудкорт, на котором расположились семь заведений, продуктовый супермаркет «Перекрёсток», магазин товаров для дома, интерьера, кафе «Максим» и пекарня «Поль бейкери». Новый ТЦ также оборудован подземным паркингом.
Несмотря на то, что официальное открытие «Вояжа» будет только 4 декабря, жители нашего города уже начали посещать новый торговый центр. Что же успело обрадовать или огорчить тюменцев?
Горожан радует, что в Тюмени появится кофейня «Кофеин», магазины косметических марок Mac, Inglot, а также BodyShop, двухэтажный магазин H&M.
Анна: «О, я давно ждала его открытия, как только узнала, что тут появится H&M. Очень крутая марка, странно, что её раньше не было в Тюмени. Сильно расстроилась, что пока ещё этот отдел не работает, надеюсь, завтра откроют».
Олег: «Да я тут случайно оказался, просто живу неподалеку. Да обычный торговый центр, разницы особо не вижу. Ну, „Максим“ тут есть, это хорошо, надоело уже всякие биг-маки есть, пока супруга что-нибудь покупает».
Ольга: «Всё что я люблю — Svarovsky. Иль -де Ботэ (смеётся). Подземная парковка это большой плюс».
Кирилл: «Я не вижу разницы ни с „Премьером“, ни с „Гудвином“, ни с „Фаворитом“. Абсолютно».
Мария: «H&M! Если все отделы кроме него убрали бы, я не расстроилась бы. Вот то, что он появился, это очень круто. Поскорее бы его открыли что ли…»
Виталий Беспалов