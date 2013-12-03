Первые покупатели отправились в «Вояж»

Тем не менее, первых посетителей обрадовало, что в новом ТЦ появились те торговые марки, которые ранее не были представлены в нашем городе. Например, магазин одежды H&M, который пользуется большой популярностью у молодёжи в других крупных городах России. Или же ювелирный магазин известной фирмы YARRA. При этом многие отделы пересекаются с аналогичными магазинами, которые есть в ТРЦ «Гудвин» или «Премьер» (Swarovski, «Иль -де Ботэ», Colin’s, LEGO). Такое сходство не случайно, ведь «Вояж», так же как «Гудвин» и «Премьер» входит в холдинг «Сибинтел». Председателем совета директоров холдинга является Владимир Шевчик.