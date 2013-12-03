Неделя без воды — не работает колонка

«Сейчас мы стараемся устанавливать колонки собственного производства, чтобы иметь водоразборные колонки типовые. Такое решение позволит снять проблему с запчастями к разным колонкам. При этом колонки собственно производства делаются на основе опыта эксплуатации различных видов водоразборных колонок. Мы постарались объединить все положительные характеристики, тестированных нами колонок, в том числе и по устойчивости работы в периоды низких температур», — рассказал руководитель пресс-службы ООО «Тюмень Водоканал» Иван Камельских.