Неделя без воды — не работает колонка

«Не работает колонка на улице Молодёжная-Суворова. Сидим без воды уже вторую неделю, — сообщила сегодня в редакцию Олеся. — Водоканал не собирается производить капремонт колонок, не только нашей, но близлежащих!», — возмутилась она.
Как сообщили в «Тюмень Водоканале», что этой колонке показан капремонт или замена, в плане работ он стоит на 4 декабря 2013. Эта колонка старого образца, таких по городу порядка 500 штук. Их со временем планируют заменить, но произойдет это не быстро.
«Сейчас мы стараемся устанавливать колонки собственного производства, чтобы иметь водоразборные колонки типовые. Такое решение позволит снять проблему с запчастями к разным колонкам. При этом колонки собственно производства делаются на основе опыта эксплуатации различных видов водоразборных колонок. Мы постарались объединить все положительные характеристики, тестированных нами колонок, в том числе и по устойчивости работы в периоды низких температур», — рассказал руководитель пресс-службы ООО «Тюмень Водоканал» Иван Камельских.