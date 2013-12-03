Маньяка, который задушил 32 женщины, ищут по всей России

Во всех случаях жертвами преступления были одинокие женщины в возрасте 75–90 лет, проживавшие в домах -хрущевках. Преступник входил к ним в доверие, представляясь сотрудником ТСЖ или социальных служб. Он проходил в квартиру и душил пенсионерок удавкой, например, поясом от халата потерпевшей. У следствия имеются все основания полагать, что данные преступления совершены одним лицом.