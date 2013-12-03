Маньяка, который задушил 32 женщины, ищут по всей России

Во всех случаях жертвами преступления были одинокие женщины в возрасте 75–90 лет, проживавшие в домах -хрущевках. Преступник входил к ним в доверие, представляясь сотрудником ТСЖ или социальных служб. Он проходил в квартиру и душил пенсионерок удавкой, например, поясом от халата потерпевшей. У следствия имеются все основания полагать, что данные преступления совершены одним лицом.
Последние три убийства пожилых женщин — 25–27 сентября 2012 года — были совершены в Уфе тем же способом: преступник предположительно ждал женщин на улице, под обманным предлогом входил в их квартиру, где затем убивал путем удушения.
Следствие располагает видеозаписью с изображением потенциального преступника, попавшего в объектив камеры видеонаблюдения в подъезде одной из жертв. Кроме того, имеется фоторобот данного лица, составленный одним из свидетелей, и совпадающий с изображенным на видео.
Приметы разыскиваемого: на вид 20–30 лет, рост около 170–175 см, был одет в темную короткую куртку с капюшоном, черные брюки, спортивную обувь.
Если вам что-либо известно о личности и местонахождении подозреваемого, просьба сообщить информацию по телефонам: 8(843)221-74-29, 8-904-491-43-25 либо «02».