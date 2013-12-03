К ТЭЦ-2 снег больше не свозят

«Да, договор аренды на этот год не продлили. Сейчас мы рассылаем в управляющие компании письма с информацией о том, куда нужно вывозить снег, — подтвердили эту информацию в службе заказчика по благоустройству ВАО. — Полигона для нашего снега два: в районе Патрушева и на 9-м километре Велижанского тракта. Конечно, это далеко и неудобно».