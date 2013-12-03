К ТЭЦ-2 снег больше не свозят

Как рассказали NashGorod.ru в администрации города, снег этой зимой вывозят на четыре полигона: в районы Бабарынки, Лесобазы, Воронино и деревень Быкова и Копытова. А вот около ТЭЦ-2 «кладбища снега» не будет.
«Да, договор аренды на этот год не продлили. Сейчас мы рассылаем в управляющие компании письма с информацией о том, куда нужно вывозить снег, — подтвердили эту информацию в службе заказчика по благоустройству ВАО. — Полигона для нашего снега два: в районе Патрушева и на 9-м километре Велижанского тракта. Конечно, это далеко и неудобно».
Чьим решением и по какой причине договор аренды продлен не был, в службе заказчика пояснить не смогли. Можно только предполагать, стал ли поводом для этого протест тюменца Владимира «Лошары Вовы» Николаева, в течение нескольких месяцев выходившего на пикеты против свалки снега у ТЭЦ-2 и недавно даже попавшего за это в полицию.