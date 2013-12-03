Губернатор о круглой бане, надземных переходах и реверсивном движении

На несколько вопросов, за которые проголосовали пользователи NashGorod.ru, во время Прямого разговора ответил губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Тюменцев волновали судьба площади 400-летия Тюмени и круглой бани, почему у нас строятся не надземные, а подземные переходы; проблемы с управляющими компаниями; возможность организации реверсивного движения.
Так как время прямого эфира истекало, Владимир Якушев ответил на вопросы NashGorod.ru предельно кратко.
Расскажите, пожалуйста, о судьбе площади 400-летия Тюмени. «Арт-Палас» снесли, провели конкурс проектов, а в итоге там парковка.
— В зимнее время никакие работы по благоустройству площади проводить нельзя. Конкурс провели, победитель есть, проект понятен. Реализовывать его при наличии финансирования мы начнем не раньше лета 2014 года. К тому же, нужно еще подготовить всю проектно-сметную документацию.
Что решено в отношении Круглой бани на улице Ленина, о спасении которой просили губернатора открытым письмом несколько тысяч тюменцев весной 2013 года?
— Пока ничего не решено. Администрация города должна провести все необходимые процедуры по организации опроса. Как горожане решат, так и будет.
Почему в Тюмени не строят надземные пешеходные переходы, а строят дорогие подземные?
— На территориях, которые находятся не в центре города, такие варианты рассматриваются. Думаю, что в ближайшее время мы увидим, что такие переходы тоже появляются.
Возможно ли организовать в городе реверсивное движение? Оно может помочь решить проблему с пробками без расширения улиц и вырубки деревьев.
— Нет, невозможно. С той дисциплиной, которая есть у тюменских водителей, мы получим столпотворение, много аварий и смертей. Здесь нужна жесткая дисциплина. Водители будут выезжать на реверсивную полосу, когда увидят, что она свободна. Будут споры — кто кому должен уступить — и мордобитие. Наши водители к реверсивному движению не готовы.
Еще один вопрос NashGorod.ru озвучил ведущий Прямого разговора Роман Явныч.
Вопросов о сфере ЖКХ достаточно много, особенно о неэффективной работе управляющих компаний. Когда за управляющими компаниями будет усилен контроль? Кто может контролировать их? Куда прийти и пожаловаться? Есть пути решения этой проблемы, кроме как собрать собрание собственников, потому что все знают, что сделать это достаточно непросто, ведь в доме около 300 квартир, а кворум — 50%.
— Во-первых, жаловаться нужно в жилищную инспекцию. Туда можно обращаться по поводу действий той или иной компании. Но на самом деле, нужно менять федеральное законодательство. Нужно снизить планку участия граждан в собрании, чтобы она была ниже. Тогда более активные граждане смогут с меньшим количеством голосов решать судьбу управляющих компаний, если видно, что они реально не занимаются тем жилым фондом, за который взяли ответственность.
Активность граждан, о которой мы очень много говорим, есть. Есть и положительные примеры, когда в областном центре и за его пределами граждане находят общий язык с управляющими компаниями и полноценно управляют своим жилым фондом. В такие дома приятно заходить в подъезды, в них всегда порядок, денежные средства, выделяемые на проведение ремонта, потрачены с умом. Всем миром выбираются приоритеты, проводится контроль, поэтому там полный порядок. Мы не должны это списывать со счетов. Активность граждан обязательно должна расти.
Как только мы скажем, что должен появиться некий государственный орган, активность начнет стремиться к нулю. Все будет переложено на этот контролирующий орган, мы будем его хаять, говорить о том, как он плохо работает, как он не контролирует управляющие компании.
Мы должны говорить о неком общественном контроле за управляющими компаниями. Это даже не общественный контроль, а контроль собственников. Это их жилфонд, их квартиры, это они должны определять, как управлять жилищным фондом. И когда они сами принимают решение, выбирают УК, которая полноценно не управляет имуществом, а потом не могут собраться — это показатель не активности наших граждан и нежелания менять жизнь к лучшему.
Как только мы объявим, что создаем специальную государственную структуру, которая будет командовать управляющими компаниями, куда можно будет прийти и сказать, написать заявление, чтобы сменили компанию, мы из одного хаоса перейдем в другой.
Количество управляющих компаний, полноценно работающих на рынке, ежегодно растет. Это не говорит о том, что мы пытаемся абстрагироваться от этого процесса. Это говорит о том, что мы должны сегодня солидарно делить ответственность. В противном случае, мы никогда не наведем порядок в ЖКХ.
Интересы разделились. Раньше все относилось к муниципальному фонду, и государство отвечало за это. Сегодня, согласно Жилищному кодексу, мы все поделили. Квартиры приватизировали, появились реальные собственники. А теперь реальный собственник говорит: «Скажите, а кто придет и поуправляет моей квартирой?» Хорошо, тогда откажитесь от приватизации, сдайте ее в муниципальный фонд, а муниципалитет продолжит управление той собственностью, которая ему будет принадлежать. Давайте не будем ставить систему с ног на голову. Если мы опять уберем собственников от управления своей собственностью, мы никуда не сдвинемся.
Другое дело, когда гражданам не хватает некой юридической консультации, они не знают, как составить претензии. Если есть вопросы, связанные с проведением ремонта или еще чего-либо, жилищная инспекция окажет помощь. Но инициатива должна быть от жильцов. Как вариант, мы можем создать некий общественный орган, а не госструктуру, которая будет следить за работой управляющих компаний. Можно создать некий сайт, который будет ранжировать эту работу, писать о том, где и какие нарушения. Собрать в совет наиболее инициативных граждан, чтобы обязательно присутствовали юридически подкованные жители, либо скинуться и нанять полноценного юриста. Он уже будет отправлять жалобы туда, куда нужно: в прокуратуру, в жилищную инспекцию, в суды. Но, опять же, это должно быть на уровне общественности.
Мы хотели сделать наших граждан полноценными, эффективными собственниками, следящими за своей собственностью (а ведь сегодня они могут продать квартиру, отдать, заложить). Нельзя переходить из крайности в крайность. Мы готовы помогать, жилищная инспекция будет работать, первое координационное совещание общественного совета может подключиться и собрать муниципалитет, а дальше — сами граждане. Там уже можно будет определиться и написать устав общественного совета, наделить его полномочиями, создать некий президиум, куда войдут квалифицированные юристы, и начать цивилизованно работать. Я вижу только такой выход.