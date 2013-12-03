Губернатор о круглой бане, надземных переходах и реверсивном движении

Другое дело, когда гражданам не хватает некой юридической консультации, они не знают, как составить претензии. Если есть вопросы, связанные с проведением ремонта или еще чего-либо, жилищная инспекция окажет помощь. Но инициатива должна быть от жильцов. Как вариант, мы можем создать некий общественный орган, а не госструктуру, которая будет следить за работой управляющих компаний. Можно создать некий сайт, который будет ранжировать эту работу, писать о том, где и какие нарушения. Собрать в совет наиболее инициативных граждан, чтобы обязательно присутствовали юридически подкованные жители, либо скинуться и нанять полноценного юриста. Он уже будет отправлять жалобы туда, куда нужно: в прокуратуру, в жилищную инспекцию, в суды. Но, опять же, это должно быть на уровне общественности.