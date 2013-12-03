Дом обслуживает одна УК, а платить в другую?

Жителям дома № 126 к 3 по улице Широтной в Тюмени с большим трудом удалось сменить управляющую компанию еще летом, но вот борьба за расчеты по коммунальным платежам продолжается и теперь.
Еще летом жильцы многоэтажки на Широтной сменили управляющую компанию ООО «БытСервис» на «Престиж и К». Только вот в квитанциях по квартплате, начисляемых через ОАО «ТРИЦ», до октября числилась прошлая УК. Как же так? — задались вопросом жильцы дома и направили 24 октября 2013 года соответствующее письмо в «ТРИЦ».
Не дождавшись ответа, они направили письмо для «ТРИЦ» в адрес редакции портала NashGorod.ru для опубликования открытым письмом. В письме жители многоэтажки объясняют, что с августа 2013 года их дом обслуживает «Престиж и К». «На каком основании ООО „БытСервис“ желает получать наши коммунальные платежи за август, сентябрь, октябрь?», — спрашивают они в письме и просят сделать перерасчет и направить уплаченные средства за август—сентябрь в новую управляющую компанию либо произвести возврат и не начислять впредь платежи, поскольку расчеты за ЖКХ, с августа месяца, они ведут с УК «Престиж и К».
На запрос редакции в расчетном центре сообщили, что начисление платы за ЖКУ в доме на Широтной до 5 ноября осуществлялось ОАО «ТРИЦ» на основании договора, заключенного с ООО «БытСервис», с этой даты он расторгнут. Информация о смене управляющей компании в адрес «ТРИЦ» не направлялась. «В настоящее время ОАО „ТРИЦ“ не производит начисление платы за жилищно-коммунальные услуги, а также доставку квитанций по адресу: г. Тюмень, ул. Широтная, д. 126 корпус 3», — сообщают в центре. Ответ с этой информацией в адрес жильцов поступил 22 ноября 2013 года. В нем уточнялось: «Так как договорные отношения с ООО „БытСервис“ прекращены с 05.11.2013 года, прекратить начисления платы за жилищно-коммунальные услуги собственникам многоквартирного дома № 126 корпус 3 по улице Широтной с 01.08.2013 года не является возможным». «То есть никакого перерасчета нам делать никто не планирует», — понял письмо один из жильцов дома.
Тем не менее, в архиве УК «Престиж и К» есть письмо от 29 августа 2013 года, в котором они уведомляют «ТРИЦ» о решении собственников дома 126 к 3 сменить УК и просьбу предоставить показания приборов учета. А есть и ответ расчетного центра о том, что между «БытСервис» и «ТРИЦ» есть заключенный договор, и оснований для предоставления информации другой УК у них нет.
Жильцы многоэтажки не довольны таким положением дел: им нужен перерасчет. Они перебирают планы действий и ждут советов от читателей.
Эта информация размещена для тех, кто планирует менять управляющую компанию. Чтобы вы не столкнулись с подобным, будьте внимательны к документации и квитанциям, а также всегда посещайте собрания собственников жилья.