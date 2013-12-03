Дом обслуживает одна УК, а платить в другую?

На запрос редакции в расчетном центре сообщили, что начисление платы за ЖКУ в доме на Широтной до 5 ноября осуществлялось ОАО «ТРИЦ» на основании договора, заключенного с ООО «БытСервис», с этой даты он расторгнут. Информация о смене управляющей компании в адрес «ТРИЦ» не направлялась. «В настоящее время ОАО „ТРИЦ“ не производит начисление платы за жилищно-коммунальные услуги, а также доставку квитанций по адресу: г. Тюмень, ул. Широтная, д. 126 корпус 3», — сообщают в центре. Ответ с этой информацией в адрес жильцов поступил 22 ноября 2013 года. В нем уточнялось: «Так как договорные отношения с ООО „БытСервис“ прекращены с 05.11.2013 года, прекратить начисления платы за жилищно-коммунальные услуги собственникам многоквартирного дома № 126 корпус 3 по улице Широтной с 01.08.2013 года не является возможным». «То есть никакого перерасчета нам делать никто не планирует», — понял письмо один из жильцов дома.