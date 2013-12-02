Вандал пытался разбить бутылкой стекло на остановке

Около часа ночи сотрудники полка ДПС ГИБДД заметили двух молодых людей, один из которых пытался повредить остановочный комплекс «Площадь Центральная» на улице Республики. В пресс-службе УМВД по г. Тюмени уточнили, что хулиган бил бутылкой стеклянную стену остановки, а его приятель стоял рядом и смотрел. Увидев полицейских, молодые люди попытались скрыться, но им это не удалось.