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Вандал пытался разбить бутылкой стекло на остановке

2 декабря 2013, 14:02
В Тюмени молодой человек пытался разбить бутылкой стекло на одной из остановок по улице Республики. Акт вандализма пресекли в ночь на 1 декабря сотрудники полиции.
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Тюмень

Около часа ночи сотрудники полка ДПС ГИБДД заметили двух молодых людей, один из которых пытался повредить остановочный комплекс «Площадь Центральная» на улице Республики. В пресс-службе УМВД по г. Тюмени уточнили, что хулиган бил бутылкой стеклянную стену остановки, а его приятель стоял рядом и смотрел. Увидев полицейских, молодые люди попытались скрыться, но им это не удалось.

Оба задержанных находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. 21-летний тюменец, который пытался повредить остановку, работает грузчиком, ранее судим не был. Объяснить свои действия парень не смог.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм). Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до ареста на срок до трех месяцев. В настоящее время устанавливается сумма ущерба.

Если вы стали свидетелем подобных действий, сообщайте информацию в правоохранительные органы по телефонам 291–600 или 02.

#Новости#Вандализм#Тюмень#Таня#Происшествия
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