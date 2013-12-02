Вандал пытался разбить бутылкой стекло на остановке

Около часа ночи сотрудники полка ДПС ГИБДД заметили двух молодых людей, один из которых пытался повредить остановочный комплекс «Площадь Центральная» на улице Республики. В пресс-службе УМВД по г. Тюмени уточнили, что хулиган бил бутылкой стеклянную стену остановки, а его приятель стоял рядом и смотрел. Увидев полицейских, молодые люди попытались скрыться, но им это не удалось.
Оба задержанных находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. 21-летний тюменец, который пытался повредить остановку, работает грузчиком, ранее судим не был. Объяснить свои действия парень не смог.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм). Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до ареста на срок до трех месяцев. В настоящее время устанавливается сумма ущерба.
Если вы стали свидетелем подобных действий, сообщайте информацию в правоохранительные органы по телефонам 291–600 или 02.