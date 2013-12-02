В Тюмени у мотопутешественника украли 110 тысяч

«Вечером я пошел в тот же ресторан, где мы обедали днем — „Ермолаев“, на прослушивание двух местных коллективов. Мне очень понравился дуэт скрипачей, играли очень качественно и с огоньком. В процессе прослушивания ко мне подсел молодой человек, который представился Сергеем из Питера, я обрадовался такому совпадению, и у нас завязался диалог. Мы планировали вместе пойти в караоке-клуб, так сказать, проявить свои вокальные таланты. Я рассчитался по счету и убрал сдачу в правый карман, посидел еще немного, но Сергея и след простыл. Я еще подождал и, не дождавшись, отправился домой. На следующий день планировал стартовать в Ирбит, но, увы и ах, в кармане остались только железные деньги. Произошло все около половины одиннадцатого вечера.