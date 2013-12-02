В Тюмени у мотопутешественника украли 110 тысяч

В субботу он должен был продолжить свое путешествие и отправиться в Ирбит, но попал в неприятную ситуацию.
«Вечером я пошел в тот же ресторан, где мы обедали днем — „Ермолаев“, на прослушивание двух местных коллективов. Мне очень понравился дуэт скрипачей, играли очень качественно и с огоньком. В процессе прослушивания ко мне подсел молодой человек, который представился Сергеем из Питера, я обрадовался такому совпадению, и у нас завязался диалог. Мы планировали вместе пойти в караоке-клуб, так сказать, проявить свои вокальные таланты. Я рассчитался по счету и убрал сдачу в правый карман, посидел еще немного, но Сергея и след простыл. Я еще подождал и, не дождавшись, отправился домой. На следующий день планировал стартовать в Ирбит, но, увы и ах, в кармане остались только железные деньги. Произошло все около половины одиннадцатого вечера.
В такую ситуацию попал впервые. Моя проблема в том, что я очень доверчивый человек, а как учит жизнь, доверять нельзя никому. Утром поехали в „Ермолаев“ посмотреть записи с камер видеонаблюдения, но нас разочаровали, говорят, что камер тут нет, после пожара их не восстановили. Как дальше будут развиваться события, я не знаю. Ущерб составил 110 000 рублей — все деньги на пробег ушли вместе с Сергеем из Питера», — рассказал путешественник в своей группе в «Контакте».
Он обращается к тюменцам, которые были в этот момент в ресторане. «Может кто-то знает того человека, который сидел рядом со мной, может он и вовсе не из Питера. Нужна любая информация, которая могла бы, мне хоть как то помочь», — просит Сергей Багаев. Его контакты: +79816831425, [email protected], vk.com/motobagay.