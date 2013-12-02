В Тюмени пропали двое молодых людей

Информация о том, что пропали Вячеслав Охотников и Евгений Цыбин (оба 1992 года рождения) появилась сегодня в социальных сетях. Известно, что в четверг вечером Вячеслав был у кого-то в гостях, а утром в пятницу говорил по телефону с мамой (она разбудила его на работу) и с работодателем (сказал ему, что задержится). После этого молодой человек не брал трубку, а через некоторое время телефон абонента стал недоступен.
У родственников Вячеслава есть предположение, что он может быть с Евгением Цыбиным, так как тот тоже не выходил на связь с пятницы.
В пресс-службе УМВД по г. Тюмени корреспонденту Nashgorod.ru сообщили, что заявление о безвестном исчезновении молодых людей было подано сегодня в отдел полиции № 5. Предположение родственников о том, что Вячеслав и Евгений находятся вместе, сотрудники правоохранительных органов рассматривают в качестве одной из версий, но не как основную. Поисками пропавших тюменцев занимаются специалисты из отдела уголовного розыска ОП № 5. Оснований предполагать, что в отношении молодых людей было совершено преступление, пока нет.
Если вам известно что-либо о местонахождении Вячеслава и Евгения, просьба сообщить информацию по телефону или в полицию по телефону 794–331 и 02.