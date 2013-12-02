В Тюмени пропали двое молодых людей

Информация о том, что пропали Вячеслав Охотников и Евгений Цыбин (оба 1992 года рождения) появилась сегодня в социальных сетях. Известно, что в четверг вечером Вячеслав был у кого-то в гостях, а утром в пятницу говорил по телефону с мамой (она разбудила его на работу) и с работодателем (сказал ему, что задержится). После этого молодой человек не брал трубку, а через некоторое время телефон абонента стал недоступен.