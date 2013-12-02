Тюменским блокадникам вручат подарки

Как напомнил секретарь тюменского регионального отделения партии Андрей Артюхов, пять лет назад Валентина Семеновна была на приеме у Ивана Квитка, где просила посодействовать в получении медали в честь 65-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.