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Тюменским блокадникам вручат подарки

2 декабря 2013, 12:22
С просьбой помочь организовать празднование 70-летия освобождения Ленинграда от фашистской блокады обратилась в региональную общественную приемную председателя «Единой России» жительница блокадного Ленинграда, ныне тюменка Валентина Сердцова.

Как напомнил секретарь тюменского регионального отделения партии Андрей Артюхов, пять лет назад Валентина Семеновна была на приеме у Ивана Квитка, где просила посодействовать в получении медали в честь 65-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Тогда тюменцы обратились за помощью к петербургским коллегам и нашли поддержку у депутата Государственной Думы Ирины Соколовой. «После обращения было принято решение, что награда должна дойти до каждого блокадника, ведь все они, безусловно, заслуживают медаль, — рассказал Андрей Артюхов.

В юбилейный год победы в Великой Отечественной войне тюменские единороссы вручило медали «К 65-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады» Валентине Сердцовой и другим блокадникам. Всего по Тюмени и югу области вручили 247 медалей.

Андрей Артюхов подчеркнул, что мероприятия, посвященные освобождению Ленинграда от фашистской блокады, будут продолжены: «В январе 2014 года, на 70-летнюю годовщину освобождения Ленинграда, „Единая Россия“ поздравит тюменских блокадников, им будут вручены памятные подарки».

#Новости#Великая Отечественная война#Единая Россия#Дарья#Общество
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