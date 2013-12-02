Тюменским блокадникам вручат подарки

Как напомнил секретарь тюменского регионального отделения партии Андрей Артюхов, пять лет назад Валентина Семеновна была на приеме у Ивана Квитка, где просила посодействовать в получении медали в честь 65-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Тогда тюменцы обратились за помощью к петербургским коллегам и нашли поддержку у депутата Государственной Думы Ирины Соколовой. «После обращения было принято решение, что награда должна дойти до каждого блокадника, ведь все они, безусловно, заслуживают медаль, — рассказал Андрей Артюхов.
В юбилейный год победы в Великой Отечественной войне тюменские единороссы вручило медали «К 65-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады» Валентине Сердцовой и другим блокадникам. Всего по Тюмени и югу области вручили 247 медалей.
Андрей Артюхов подчеркнул, что мероприятия, посвященные освобождению Ленинграда от фашистской блокады, будут продолжены: «В январе 2014 года, на 70-летнюю годовщину освобождения Ленинграда, „Единая Россия“ поздравит тюменских блокадников, им будут вручены памятные подарки».