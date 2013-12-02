Трое владельцев «резиновых квартир» пошли под суд

По версии следствия, Кривец с января по декабрь 2012 года зарегистрировала в своем жилом помещении 583 иностранца. Попов с июля по ноябрь 2013 года зарегистрировал 173 иностранца, а Лукошков с июля по сентябрь этого же года — 63.
Кроме того они направили в УФМС России по Тюменской области уведомления с указанием места пребывания иностранных граждан в принадлежащих им жилых помещениях, хотя это не соответствовало действительности. Таким образом, более 800 иностранцев находились на территории РФ нелегально, сообщают в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.
Указанные «резиновые квартиры» были выявлены в ходе проверки, проведенной прокуратурой. Сегодня уголовные дела направлены в Ленинский районный суд Тюмени для рассмотрения по существу, троих тюменцев обвиняют по ч. 1 ст. 322.1 УК РФ.