Трое владельцев «резиновых квартир» пошли под суд

По версии следствия, Кривец с января по декабрь 2012 года зарегистрировала в своем жилом помещении 583 иностранца. Попов с июля по ноябрь 2013 года зарегистрировал 173 иностранца, а Лукошков с июля по сентябрь этого же года — 63.