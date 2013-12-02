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Трое владельцев «резиновых квартир» пошли под суд

2 декабря 2013, 17:29
Прокуратура Ленинского округа Тюмени утвердила обвинительные заключение по уголовным делам в отношении 48-летней Татьяны Кривец, 38-летнего Владислава Попова и 43-летнего Владислава Лукошкова. Все они обвиняются в организации незаконной миграции.

По версии следствия, Кривец с января по декабрь 2012 года зарегистрировала в своем жилом помещении 583 иностранца. Попов с июля по ноябрь 2013 года зарегистрировал 173 иностранца, а Лукошков с июля по сентябрь этого же года — 63.

Кроме того они направили в УФМС России по Тюменской области уведомления с указанием места пребывания иностранных граждан в принадлежащих им жилых помещениях, хотя это не соответствовало действительности. Таким образом, более 800 иностранцев находились на территории РФ нелегально, сообщают в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

Указанные «резиновые квартиры» были выявлены в ходе проверки, проведенной прокуратурой. Сегодня уголовные дела направлены в Ленинский районный суд Тюмени для рассмотрения по существу, троих тюменцев обвиняют по ч. 1 ст. 322.1 УК РФ.

#Новости#Резиновые квартиры#Нелегальные мигранты#Мигранты#Дарья#Общество
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