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Школьники «погрузятся» в ТюмГАСУ

2 декабря 2013, 16:39
С 3 по 4 декабря на базе Тюменского государственного архитектурно — строительного университета пройдет проект «Погружение»: обычные тюменские школьники смогут на два дня забыть о тяготах школьной жизни и погрузиться в безумно интересную студенческую среду.

Проект, разработанный студентом ТюмГАСУ Дмитрием Петрулевым, успешно реализуется второй год подряд. Благодаря его задумке школьники могут посетить настоящие пары, побывать в лабораториях, вместе с ведущими сотрудниками провести интересные эксперименты и отведать студенческой еды в столовой университета. Ну а кроме того ребятам покажут внеучебную жизнь вуза: они смогут принять участие в мастер-классах по журналистике, хореографии, театральному искусству и туризму, а напоследок показать свои таланты на гала-концерте проекта «Погружения».

#Новости#ТюмГАСУ#Школьники#Дарья#Общество
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