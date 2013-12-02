Школьники «погрузятся» в ТюмГАСУ

Проект, разработанный студентом ТюмГАСУ Дмитрием Петрулевым, успешно реализуется второй год подряд. Благодаря его задумке школьники могут посетить настоящие пары, побывать в лабораториях, вместе с ведущими сотрудниками провести интересные эксперименты и отведать студенческой еды в столовой университета. Ну а кроме того ребятам покажут внеучебную жизнь вуза: они смогут принять участие в мастер-классах по журналистике, хореографии, театральному искусству и туризму, а напоследок показать свои таланты на гала-концерте проекта «Погружения».