Сбил девочку, дал ей 100 рублей и уехал

Первая авария произошла в четыре часа дня на перекрестке Велижанского тракта и улицы Мелиораторов. Здесь столкнулись автомобили Opel Vectra и Chrysler GTS. По предварительным данным, правила движения нарушил 43-летний нетрезвый водитель «Опеля». В результате происшествия пострадали две пассажирки «Крайслера», девушки в возрасте 24 и 18 лет. У одной из них переломы стопы и лодыжки, у второй — травмы головы и позвоночника.