Сбил девочку, дал ей 100 рублей и уехал

Два дорожно-транспортных происшествия в областном центре в субботу спровоцировали нетрезвые водители. В обоих случаях они нарушили очередность проезда перекрестков, сообщают в пресс-службе ГИБДД.
Первая авария произошла в четыре часа дня на перекрестке Велижанского тракта и улицы Мелиораторов. Здесь столкнулись автомобили Opel Vectra и Chrysler GTS. По предварительным данным, правила движения нарушил 43-летний нетрезвый водитель «Опеля». В результате происшествия пострадали две пассажирки «Крайслера», девушки в возрасте 24 и 18 лет. У одной из них переломы стопы и лодыжки, у второй — травмы головы и позвоночника.
Второе столкновение произошло около полуночи на перекрестке улиц Малыгина и Максима Горького. 27-летний нетрезвый водитель Toyota Auris выехал на перекресток, не уступив дорогу транспорту, вследствие чего его автомобиль столкнулся сразу с двумя другими автомобилями: Toyota Vitz и Opel Mokka. В результате сам водитель " Ауриса» получил травму головы, также черепно-мозговая травма, перелом костей носа и травма грудной клетки у 24-летнего водителя Vitz.
В обоих случаях в «послужном списке» водителей, спровоцировавших аварии, не прослеживается рецидива — в состоянии опьянения ни один из них ранее не задерживался.
Сотрудники ГИБДД ведут розыск водителя, сбившего в воскресенье около полудня 11-летнюю девочку на пешеходном переходе на улице Самарцева областного центра, у пересечения с улицей Федюнинского. Школьница получила травмы бедра, колена и голени. По словам девочки, водитель, молодой человек, сбив ее, остановился, вышел и дал ей 100 рублей, после чего уехал с места происшествия.
Очевидцев произошедшего, и всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении водителя или автомобиля, ГИБДД просит обратиться в отделение по розыску полка ДПС, телефон 794–686. Добровольно явиться в Госавтоинспекцию советуют и водителю, сбившему девочку.
Еще один наезд автомобиля на пешехода окончился трагически. Произошло это в городе Ялуторовске на улице Революции около восьми часов вечера. По предварительным данным, 54-летний мужчина выбежал на проезжую часть перед близко идущим транспортом, в результате чего был сбит «Жигулями» седьмой модели. От полученных травм пешеход скончался.