С начала года на дорогах погибли 6 пешеходов

Более 250 человек сбиты на пешеходных переходах нашей области в этом году, шесть пешеходов погибли. Водители привлекаются к ответственности, согласно законодательству, но здоровье пешеходам это не вернет. Для пешехода главное — остаться живым и невредимым, поэтому нужно каждый раз при переходе улицы быть начеку, чтобы даже водитель-нарушитель не мог принести вред здоровью человека, переходящего дорогу по «зебре».