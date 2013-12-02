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С начала года на дорогах погибли 6 пешеходов

2 декабря 2013, 13:24
С 1 по 15 декабря в Тюменской области проходит пропагандистская акция «Умный пешеход».

Сотрудники Госавтоинспекции учат пешеходов, в том числе несовершеннолетних, азам самосохранительного поведения на дорогах. Главная цель мероприятия — научить пешеходов беречь свои жизни. «Прежде чем начать переход улицы по пешеходному переходу, пешеходам необходимо убедиться, что водители их пропускают, несмотря на преимущество, которое они имеют в этом случае перед водителями на проезжей части», — отмечают в пресс-службе ГИБДД.

Более 250 человек сбиты на пешеходных переходах нашей области в этом году, шесть пешеходов погибли. Водители привлекаются к ответственности, согласно законодательству, но здоровье пешеходам это не вернет. Для пешехода главное — остаться живым и невредимым, поэтому нужно каждый раз при переходе улицы быть начеку, чтобы даже водитель-нарушитель не мог принести вред здоровью человека, переходящего дорогу по «зебре».

В проведении мероприятия будут задействованы студенты, волонтеры, юные инспекторы движения, педагоги и старшеклассники. Вместе с инспекторами ГИБДД они проведут профилактические беседы, тренинги в школах, вузах, учреждениях и у пешеходных переходов, а также вручат пешеходам специальные памятки и открытки.

Фото Константина Заикина

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