Пожары в выходные: диван на лестничной клетке, лифт и баня

В редакцию интернет-портала Nashgorod.ru обратилась тюменка Светлана. «29 ноября около полуночи по улице Мира, напротив дома 31, стояло несколько машин спецтехники — полиция, пожарные и скорая. Ходили люди с фонарями», — сообщила она. В пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области подтвердили, что в ночь на субботу действительно произошел пожар в двухэтажном жилом доме по адресу ул. Мира, 6. Он начался на одной из лестничных клеток. Приехавшие по вызову огнеборцы — 10 человек личного состава — оперативно ликвидировали возгорание. Огнем были повреждены стены на площади 2 кв. метра и диван. Во время пожара никто не пострадал, эвакуация людей из здания не проводилась.
В субботу, 30 ноября, пожар произошел в кабине лифта в 12-этажном доме по улице Федюнинского. В тушении огня участвовали 15 сотрудников МЧС и 5 единиц специальной техники. На место происшествия выезжали полиция и электросетевая служба. В результате пожара пострадала кабина лифта.
Не обошлось без пожаров и воскресенье. На улице Литейщиков горела частная баня площадью 15 кв. метров, она была полностью повреждена огнем. Тушили баню 14 человек огнеборцев. Стоящий рядом с баней жилой дом удалось спасти. В тот же день на улице Перекопской произошел пожар в вентиляционной шахте на первом этаже пятиэтажного дома, а на улице Локомотивной горел частный дом площадью 100 кв. метров.
Сотрудники ГУ МЧС по Тюменской области напоминают, что следует быть осторожными при обращении с огнем, соблюдать все правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации электроприборов.