Пожары в выходные: диван на лестничной клетке, лифт и баня

В редакцию интернет-портала Nashgorod.ru обратилась тюменка Светлана. «29 ноября около полуночи по улице Мира, напротив дома 31, стояло несколько машин спецтехники — полиция, пожарные и скорая. Ходили люди с фонарями», — сообщила она. В пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области подтвердили, что в ночь на субботу действительно произошел пожар в двухэтажном жилом доме по адресу ул. Мира, 6. Он начался на одной из лестничных клеток. Приехавшие по вызову огнеборцы — 10 человек личного состава — оперативно ликвидировали возгорание. Огнем были повреждены стены на площади 2 кв. метра и диван. Во время пожара никто не пострадал, эвакуация людей из здания не проводилась.