Полиция: Не нужно в каждом похожем на фоторобот мужчине видеть маньяка

Преступник, который ранил 15-летнего Никиту и поджег его квартиру, остается на свободе. Тюменская полиция продолжает поиски неизвестного мужчины и еще раз обращается к горожанам с просьбой сохранять спокойствие.
«Маньяка с ножом в Тюмени нет, есть подозреваемый по двум преступным эпизодам», — отметили в пресс-службе УМВД по г. Тюмени, акцентировав внимание на том, что нож, которым неизвестный ранил Никиту, нападавший взял на кухне в квартире у мальчика. Нет оснований полагать, что мужчина ходит с оружием с целью причинения телесных повреждений.
На сайте Следственного управления СК РФ по Тюменской области появились новые изображения предполагаемого преступника.
В сообщении ведомства говорится, что в отношении неустановленного мужчины возбуждены уголовные дела по ч.3 ст.30, п. «з» ч.2 ст.105 УК РФ и ч.3 ст.162 УК РФ. Они объединены в одно производство. Кроме покушения на жизнь Никиты, разыскиваемый подозревается в незаконном проникновении в квартиру 8-летнего школьника. Напомним, не найдя ничего ценного дома у мальчика, мужчина скрылся, пригрозив ребенку расправой в случае, если он кому-то расскажет о незваном госте. Как сообщалось ранее, следователям переданы материалы о еще двух похожих случаях — неизвестный мужчина пытался попасть в квартиры к девочкам, однако пока сложно говорить, что это все тот же человек с фоторобота: некоторые существенные детали в описании возможного преступника не совпадают.
В пресс-службе УМВД по г. Тюмени отметили, что от горожан поступают сообщения о подобных случаях, по ним собирается материал, проверяется информация. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов отрабатывают информацию, которую тюменцы публикуют в соцсетях и на форумах. Большинство сообщений не соответствуют действительности.
«Показательной можно назвать ситуацию с происшествием на улице Стахановцев, когда подростка госпитализировали с отравлением, а по социальным сетям разошлась информация о том, что его порезал все тот же мужчина с фоторобота, хотя никаких оснований для подобных слухов не было. Полиция убедительно просит не верить слухам, не делать поспешных выводов и не предпринимать необдуманных действий. Не нужно в каждом мужчине, похожем по приметам на подозреваемого, видеть преступника», — добавили в пресс-службе УМВД по г. Тюмени.
Там также порекомендовали горожанам в случае, если они увидели подозрительного человека или стали свидетелями совершенного преступления, не писать об этом в Интернете, а сообщать в полицию.
Напомним, что разыскивается мужчина 30–40 лет азиатской внешности. Его приметы: рост около 165–175 см, худощавое телосложение, волосы темные короткие, есть усы и щетина. Был одет в черную куртку, черную вязаную шапку с отворотом, черные ботинки со шнуровкой, при себе имеет телефон «Самсунг» без задней крышки и камеры. Сообщается, что мужчина говорит с заиканием. Если вам знаком человек с листовки или вы можете рассказать что-то о совершенных им преступлениях, просьба сообщить информацию в дежурную часть отдела полиции № 1 по телефонам 35-02-02, 29-10-30 или по телефону 02.
Пока сотрудники уголовного розыска занимаются поисками преступника, инспекторы по делам несовершеннолетних общаются со школьниками. Маленьким жителям Восточных микрорайонов напоминают, что нельзя разговаривать с незнакомцами, заходить с подозрительными личностями в подъезд или лифт, в школу и из школы желательно ходить, по крайней мере, вдвоем или втроем. Кроме того, нужно сообщать родителям о своем местонахождении. Хоть слухи о тюменском маньяке сильно преувеличены, осторожность юным горожанам не помешает.
Между тем, неравнодушные тюменцы собирают деньги и вещи для семьи Никиты: квартира полностью выгорела, не осталось ни личных вещей, ни мебели. Контакты для связи с братом Никиты Максимом и банковские реквизиты для перевода денег можно найти в группе «Поможем Никите и его семье в тяжелой ситуации» (http://vk.com/club62011128). Добавим, что губернатор области Владимир Якушев во время «Прямой линии», отвечая на один из вопросов, сказал, что пострадавшей семье будет оказана материальная помощь по линии соцзащиты.