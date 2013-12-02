Полиция: Не нужно в каждом похожем на фоторобот мужчине видеть маньяка

В сообщении ведомства говорится, что в отношении неустановленного мужчины возбуждены уголовные дела по ч.3 ст.30, п. «з» ч.2 ст.105 УК РФ и ч.3 ст.162 УК РФ. Они объединены в одно производство. Кроме покушения на жизнь Никиты, разыскиваемый подозревается в незаконном проникновении в квартиру 8-летнего школьника. Напомним, не найдя ничего ценного дома у мальчика, мужчина скрылся, пригрозив ребенку расправой в случае, если он кому-то расскажет о незваном госте. Как сообщалось ранее, следователям переданы материалы о еще двух похожих случаях — неизвестный мужчина пытался попасть в квартиры к девочкам, однако пока сложно говорить, что это все тот же человек с фоторобота: некоторые существенные детали в описании возможного преступника не совпадают.