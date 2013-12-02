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Подросток попытался угнать «ГАЗель»

2 декабря 2013, 13:55
В воскресенье около восьми часов утра на телефон оператора «02» поступила информация о попытке угона автомобиля ГАЗ-3221 («ГАЗель») по улице Мельничной.
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Тюмень

В считанные минуты на место происшествия прибыл ближайший экипаж вневедомственной охраны, который задержал правонарушителя на месте совершения преступления. «16-летний подозреваемый является жителем областного центра. В настоящее время несовершеннолетний обучается в одной из школ города Тюмени. Ранее на учете в подразделении по делам несовершеннолетних подросток не состоял», — сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Тюмени.

Было установлено, что пользуясь тем, что на улице никого не было и, предполагая, что сигнализацией автомобиль не оборудован, злоумышленник, взломав замок, проник в салон и с помощью замыкания проводов завел автомобиль. Однако в это время, владелец данного транспорта, увидев в окно, как неизвестный пытается уехать на его автомобиле, предпринял меры к пресечению действий злоумышленника и вызвал сотрудников полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 и ч. 3 ст. 30 УК РФ (попытка угона).

Сотрудники полиции обращают внимание автомобилистов — проявите повышенное внимание к своему имуществу. Не оставляйте транспортное средство в плохо освещаемом и не просматриваемом из окна месте, устанавливайте сигнализацию с обратной связью. Если заметили попытку угона или кражи — немедленно сообщайте в полицию и по возможности максимально рассмотрите злоумышленников.

Также стражи правопорядка напоминают родителям о том, что необходимо объяснять подросткам, что их действия могут повлечь за собой административную и уголовную ответственность, что, естественно, далеко не лучшим образом отразиться на их дальнейшей жизни.

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