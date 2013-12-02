Подросток попытался угнать «ГАЗель»

Было установлено, что пользуясь тем, что на улице никого не было и, предполагая, что сигнализацией автомобиль не оборудован, злоумышленник, взломав замок, проник в салон и с помощью замыкания проводов завел автомобиль. Однако в это время, владелец данного транспорта, увидев в окно, как неизвестный пытается уехать на его автомобиле, предпринял меры к пресечению действий злоумышленника и вызвал сотрудников полиции.