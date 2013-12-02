Почтовые отделения зимой будут закрываться позже

Так, отделения 625007 (ул. Мельникайте, 127а), 625016 (ул. Логунова, 4), 625022 (пр. Солнечный, 2), 625026 (ул. Республики, 144), 625046 (ул. Олимпийская, 20 а), 625048 (ул. Механическая, 27) будут с понедельника по пятницу работать до 21 часа (к тому же отделение 625022 по субботам будет работать до 19, а не до 18 часов).