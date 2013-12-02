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Почтовые отделения зимой будут закрываться позже

2 декабря 2013, 13:52
9 городских отделений тюменского филиала «Почты России» с 1 декабря изменили привычный график работы.

Отправлять и получать праздничную корреспонденцию стало проще: как сообщают в пресс-службе «Посты России», девять почтовых отделений в нашем городе теперь будут закрываться позже на час или два.

Так, отделения 625007 (ул. Мельникайте, 127а), 625016 (ул. Логунова, 4), 625022 (пр. Солнечный, 2), 625026 (ул. Республики, 144), 625046 (ул. Олимпийская, 20 а), 625048 (ул. Механическая, 27) будут с понедельника по пятницу работать до 21 часа (к тому же отделение 625022 по субботам будет работать до 19, а не до 18 часов).

Еще три отделения: 625008 (ул. Рабочая, 5), 625030 (ул. Калинина, 141), 625041 (ул. Барнаульская, 42), обычно по будням закрывающие свои двери в 17 часов, продлят рабочий день до 19.

В таком режиме отделения будут работать до 31 марта.

#Новости#Почта России#Дарья#Общество
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