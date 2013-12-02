Олимпийский огонь прокатят на сноуборде и собачьей упряжке

Напомним, за 123-дневное шествие по России огонь побывает во всех 83 регионах страны и преодолеет более 65 тысяч километров. Нести его будут 14 тысяч факелоносцев. Около 90 процентов жителей страны, а это 130 миллионов человек, так или иначе, станут участниками или зрителями эстафеты. 7 февраля 2014 года Олимпийский огонь загорится в Сочи.