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Олимпийский огонь прокатят на сноуборде и собачьей упряжке

2 декабря 2013, 10:21
Эстафета олимпийского огня «Сочи-2014» придет в Тюмень и Тобольск 11 и 12 декабря. Более 150 тюменцев и 20 тоболяков удостоены почетного права пронести огонь Олимпиады по территории региона.
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Тюмень

Как отмечают в пресс-службе губернатора, в числе избранных — известные политики и спортсмены, именитые педагоги и деятели искусства, тренеры, бизнесмены, школьники, студенты и пенсионеры.

География шествия включает более 35 улиц и проездов областных городов-участников эстафеты. В Тюмени маршрут эстафеты пролегает по центральным автомагистралям — улицам Ленина, Осипенко, Первомайской, Пермякова, Мельникайте, Республики и 50 лет Октября. Факелоносцы практически весь путь преодолеют бегом. Они понесут огонь по основным улицам, городским площадям, мимо главных достопримечательностей и исторических мест города.

Как предполагают организаторы, самым зрелищным этапом эстафеты в Тюмени станут 1400 метров на реке Тура. Здесь факелоносцы пройдут 8 этапов. Олимпийский огонь прокатят на сноуборде, собачьей упряжке, снегоходе и вездеходе. В руках с факелом свой слот пройдут биатлонисты, фигуристы и альпинисты-ледолазы. Тюменские моржи преодолеют дистанцию по открытой части воды.

В обеденное время в центре олимпийской подготовки «Тюмень-Дзюдо» для детей инвалидов, воспитанников детских домов и школ-интернатов, учащихся общеобразовательных учреждений и спортивных заведений города пройдет олимпийский урок.

Вечером, в 17.00, на площади 400-летия Тюмени состоится общественное празднование, кульминационным моментом которого станет зажжение городской чаши огня. Это почетное право предоставлено губернатору Тюменской области Владимиру Якушеву.

После торжественных мероприятий огонь будет презентован в центре олимпийской подготовки «Тюмень-Дзюдо».

Во второй день путешествия по Тюменской области огонь побывает на Базарной и Красной площадях Тобольска, на улицах Розы Люксембург, Октябрьской, Радищева, Семена Ремезова. Общественные празднования пройдут в ландшафтном парке Тобольского кремля.

Напомним, за 123-дневное шествие по России огонь побывает во всех 83 регионах страны и преодолеет более 65 тысяч километров. Нести его будут 14 тысяч факелоносцев. Около 90 процентов жителей страны, а это 130 миллионов человек, так или иначе, станут участниками или зрителями эстафеты. 7 февраля 2014 года Олимпийский огонь загорится в Сочи.

#Новости#Олимпиада в Сочи - 2014#Тюмень#Таня#Спорт
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