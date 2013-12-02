Машины, мешающие уборке снега, эвакуировать нельзя

Одной из проблем при уборке улиц Андрей Анатольевич называет припаркованные автомобили на дорогах и тротуарах, которые мешают прохождению снегоуборочной техники: «Люди зачастую не понимают, что, оставляя свои машины, мешают уборке улиц. Для принудительной эвакуации в данном случае нет законных оснований, поэтому выход у нас остается один: с помощью ГИБДД мы пытаемся выяснить телефон собственника и договориться с ним. Если это не удается, то машина так и стоит снежным островком. Есть еще на улицах брошенные автомобили, они эвакуируются в принудительном порядке».