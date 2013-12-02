Машины, мешающие уборке снега, эвакуировать нельзя

«У подрядчиков, которые обслуживают улично-дорожную сеть Восточного округа, парки и скверы, „на вооружении“ около 98 единиц техники и порядка 140 рабочих. Главное в нашей работе — вовремя выйти на объекты и качественно убрать снег», — цитирует Баранова пресс-служба администрации города.
При этом Андрей Анатольевич отмечает, что на машинах уже не первый год используется система ГЛОНАСС, которая позволяет отслеживать (как в онлайн-режиме, так и в записи) работу спецтехники, отмечая, где в конкретный момент она находится или находилась.
Работа по уборке снега построена таким образом, что доставить как можно меньше неудобств горожанам. Снег сначала надо счистить с проезжей части, обеспечить проезд машинам, и уже после этого в зависимости от интенсивности движения на данном участке улично-дорожной сети либо сразу же, либо в ночь, направить снегопогрузочную технику. Чтобы не создавать препятствия людям от прохождения снегоуборочной техники, на пешеходных переходах и остановочных пунктах снег убирается вручную. Затем он вывозится на снежные полигоны в район улицы Бабарынка, на Велижанский тракт, в микрорайон Тура.
Одной из проблем при уборке улиц Андрей Анатольевич называет припаркованные автомобили на дорогах и тротуарах, которые мешают прохождению снегоуборочной техники: «Люди зачастую не понимают, что, оставляя свои машины, мешают уборке улиц. Для принудительной эвакуации в данном случае нет законных оснований, поэтому выход у нас остается один: с помощью ГИБДД мы пытаемся выяснить телефон собственника и договориться с ним. Если это не удается, то машина так и стоит снежным островком. Есть еще на улицах брошенные автомобили, они эвакуируются в принудительном порядке».
«Каждый реагент хорош при определенной погоде: химические реагенты эффективны при температуре воздуха от 0 до -12-15 градусов, а отсев и песок — при -20-25. Это учитывается при работе, так, при -30 градусах мы понимаем, что химические реагенты использовать бесполезно. А вот на тротуарах стараемся больше использовать отсев и песок», — ответил он на вопрос о применяемых противогололедных материалах.
В заключение программы Андрей Анатольевич напомнил, что управа отвечает за уборку улично-дорожной сети округа, парков и скверов, а дворовая территория должна содержаться в порядке управляющими компаниями и ТСЖ.
Фото Гульнары Сидоркиной