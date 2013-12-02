Как сэкономить на новогодних подарках?

Новый год — любимый и долгожданный праздник — совсем не за горами. Он принесет с собой много приятных хлопот, таких как выбор подарков для родных и близких. Как стать идеальным Дедом Морозом: подарить каждому что-то полезное и действительно нужное, и при этом не «разориться» при покупке целого мешка подарков? Легко — на apteka.ru!
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