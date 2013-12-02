Британская группа исполнит хиты Pink Floyd в Тюмени

Британская группа The Pink Floyd Show UK 7 декабря исполнит на сцене Тюменской филармонии композиции из альбома P.U.L.S.E. команды Pink Floyd, а также другие произведения этого всемирно известного коллектива.
«The Pink Floyd Show UK» — первоклассный бэнд, состоящий из десяти профессиональных музыкантов, исполняющих хиты легендарной группы Pink Floyd. Солист и создатель группы Andrew Gibson.
Концерт The Pink Floyd Show UK станет ярким событием для настоящих ценителей качественного английского рока. В мировое турне с программой «P.U.L.S.E. Tour 2013/14» вошли 11 российских городов: Мурманск, Оренбург, Магнитогорск, Челябинск, Екатеринбург, Тюмень, Омск, Новосибирск, Барнаул, Абакан и Красноярск.
Название тура отсылает к двойному концертному альбому Pink Floyd «P.U.L.S.E.». Альбом был записан в рамках тура Division Bell в 1994 году, он занял первое место в чарте Великобритании и восемь раз стал платиновым в США.
P.U.L.S.E. — уникальное, эксклюзивное двухчасовое шоу, представляющее собой профессиональный звуковой экшн, лазерный перфоманс, видеоинсталляции, проецируемые на два огромных экрана в форме арки и круга. В шоу будут представлены 15 лучших музыкальных композиций из альбома P.U.L.S.E., среди которых Time, Wish You Were Here и др. Так же в трек-лист войдут музыкальные композиции, которые станут приятной неожиданностью для ценителей творчества Pink Floyd.
Основатель, идеолог и лидер группы «Pink Floyd» Роджер Уотерс (Roger Waters) одобрил творчество группы The Pink Floyd Show UK. Этот проект буквально взорвал мировую арену: на запуске количество желающих услышать хиты «Pink Floyd» составило 50 000 человек, а уже в июне 2013 года группа выступила в Варшаве перед аудиторией в 100 000 человек!
Даже спустя десятки лет музыка Pink Floyd продолжает волновать сердца миллионов поклонников. The Pink Floyd Show UK дарит уникальное, ни с чем не сравнимое ощущение классического «Пинка».
The Pink Floyd Show UK буквально вдохнули новую жизнь в музыку великих «Pink Floyd». Используйте свой шанс стать частью самого впечатляющего 100% live шоу в Европе!
Цена: 800 — 4000 руб.
Заказ билетов по тел.: 40-40-60.