Британская группа исполнит хиты Pink Floyd в Тюмени

P.U.L.S.E. — уникальное, эксклюзивное двухчасовое шоу, представляющее собой профессиональный звуковой экшн, лазерный перфоманс, видеоинсталляции, проецируемые на два огромных экрана в форме арки и круга. В шоу будут представлены 15 лучших музыкальных композиций из альбома P.U.L.S.E., среди которых Time, Wish You Were Here и др. Так же в трек-лист войдут музыкальные композиции, которые станут приятной неожиданностью для ценителей творчества Pink Floyd.