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Заключенным СИЗО разрешат пользоваться гаджетами

30 ноября 2013, 17:38
Министерство юстиции подготовило поправки, которые разрешат заключенным в СИЗО пользоваться электронными устройствами. Текст изменений в соответствующий приказ Минюста 29 ноября опубликован на едином портале раскрытия информации.

Авторы поправок установили ряд ограничений на пользование гаджетов. Устройства не должны иметь выход в интернет, съемную память, фото- и видеокамеру и диктофон. Также пользоваться можно только устройствами, принадлежащими СИЗО. Порядок выдачи гаджетов заключенным в измененном приказе не прописан.

Поправки вносят и другие изменения в правила СИЗО. Минюст решил «запретить при общении с другими лицами использовать нецензурные, угрожающие, оскорбительные или клеветнические выражения, жаргон, а также сексуально их домогаться».

Российские власти не в первый раз за последнее время вносят изменения в закон, облегчающие жизнь заключенным в СИЗО. В начале ноября 2013 года Минюст подготовил поправки, которые разрешат арестантам свидания с родственниками без согласия следователя.

#Новости#СИЗО#Россия#Ирина#Общество
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