Заключенным СИЗО разрешат пользоваться гаджетами

Авторы поправок установили ряд ограничений на пользование гаджетов. Устройства не должны иметь выход в интернет, съемную память, фото- и видеокамеру и диктофон. Также пользоваться можно только устройствами, принадлежащими СИЗО. Порядок выдачи гаджетов заключенным в измененном приказе не прописан.
Поправки вносят и другие изменения в правила СИЗО. Минюст решил «запретить при общении с другими лицами использовать нецензурные, угрожающие, оскорбительные или клеветнические выражения, жаргон, а также сексуально их домогаться».
Российские власти не в первый раз за последнее время вносят изменения в закон, облегчающие жизнь заключенным в СИЗО. В начале ноября 2013 года Минюст подготовил поправки, которые разрешат арестантам свидания с родственниками без согласия следователя.