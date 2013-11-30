В Затюменском парке пройдет лыжная гонка

На лыжную базу СДЮШОР № 2 съедется около 150 спортсменов. Команду нашего города представят ветераны спорта и юные лыжники, обучающиеся в СДЮСШОР № 2. Забеги пройдут среди спортсменов восьми возрастных групп: 12 — 13 лет, 14 — 15 лет, 16 — 17 лет, от 18 до 39 лет, среди ветеранов 40 — 49 лет, 50 — 59 лет, 60 — 69 лет, от 70 лет и старше. Девушки и женщины преодолеют дистанцию в 3 км, юноши и мужчины — 5 км с раздельным стартом в свободном стиле. Многие из участников турнира являются победителями и призерами городских соревнований, первенств Тюменской области, соревнований всероссийского и международного масштаба.
Николай Аржилов, которму посвящены соревнования, является первым в истории города мастером спорта международного класса, носит звание «Отличник физической культуры и спорта», имеет награду «За заслуги в развитии олимпийского движения», является судьей республиканской категории. Он дважды принимал участие во всемирных универсиадах, с 1963 по 1968 годы входил в сборную СССР по лыжным гонкам. Помимо этого Николай Андреевич является чемпионом СССР в гонке на 70 км (бежал за команду «Спартак»), участником чемпионата мира 1966 года в Осло (на дистанции 50 км занял 12 место). В 1965 году на играх в Лахти (Финляндия), собравших всех сильнейших гонщиков мира, занял второе место на дистанции 50 км. Как тренер-преподаватель Николай Андреевич воспитал семь мастеров спорта, более 50 кандидатов в мастера спорта. Его воспитанники неоднократно являлись победителями и призерами областных соревнований, чемпионатов и первенств России. Особого внимания заслуживает тот факт, что Николай Андреевич Аржилов будет являться одним из факелоносцев в эстафете олимпийского огня, которая пройдет по улицам Тюмени 11 декабря.
Как утверждают организаторы соревнований, несмотря на капризы погоды и «ее нежелание» подарить тюменцам снег, соревнования состоятся: лыжная трасса готова, и снежного покрова достаточно для проведения гонки.
Призеры и победители в каждой возрастной группе будут награждены дипломами и медалями. Абсолютные победители гонки, продемонстрировавшие лучшие результаты как среди мужчин, так и среди женщин, получат ценные призы от спонсоров и организаторов соревнования, сообщает пресс-служба администрации Тюмени.
Еще одним знаковым моментом для юных тюменских спортсменов — воспитанников СДЮСШОР № 2 станет торжественная передача 26 пар лыжероллеров от представителей Федерации биатлона и лыжных гонок Тюменской области.
Организаторы: департамент по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени, МАОУ ДОД СДЮСШОР № 2.