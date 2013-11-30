В Затюменском парке пройдет лыжная гонка

Николай Аржилов, которму посвящены соревнования, является первым в истории города мастером спорта международного класса, носит звание «Отличник физической культуры и спорта», имеет награду «За заслуги в развитии олимпийского движения», является судьей республиканской категории. Он дважды принимал участие во всемирных универсиадах, с 1963 по 1968 годы входил в сборную СССР по лыжным гонкам. Помимо этого Николай Андреевич является чемпионом СССР в гонке на 70 км (бежал за команду «Спартак»), участником чемпионата мира 1966 года в Осло (на дистанции 50 км занял 12 место). В 1965 году на играх в Лахти (Финляндия), собравших всех сильнейших гонщиков мира, занял второе место на дистанции 50 км. Как тренер-преподаватель Николай Андреевич воспитал семь мастеров спорта, более 50 кандидатов в мастера спорта. Его воспитанники неоднократно являлись победителями и призерами областных соревнований, чемпионатов и первенств России. Особого внимания заслуживает тот факт, что Николай Андреевич Аржилов будет являться одним из факелоносцев в эстафете олимпийского огня, которая пройдет по улицам Тюмени 11 декабря.