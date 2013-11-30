В ТюмГУ будет создан мировой центр прорывных исследований в области информационных технологий

Все программы прошли строгий отбор по таким критериям, как перспективность направлений исследований центра, наличие квалифицированных научных групп и ученых с мировым именем, для прикладных разработок — готовность к дальнейшей коммерциализации.
Каждая из организаций-победителей имеет среди своих партнеров известные ИТ-компании.
Научные направления проекта Центра прорывных исследований ИT-технологий на базе ТюмГУ будут охватывать сферу когнитивных систем.
«В целях развития прорывных исследований мы решили создать в университете совершенно новый Институт когнитивных технологий — КОГНИТЕХ ТюмГУ. В нем будут не только вестись научные разработки, но и готовиться кадры. К работе в институте мы должны привлечь не только тюменских, но и других ведущих российских и зарубежных ученых. Вначале отберем на конкурсной основе лучших студентов в близких по профилю институтах для участия на основе проектного подхода в работах Центра прорывных исследований. Затем постараемся выйти на магистерские программы с набором студентов непосредственно в КОГНИТЕХ», — отметил ректор ТюмГУ Валерий Фальков.
Полный список победителей конкурса на право создания Центров прорывных исследований мирового уровня
1. Тюменский государственный университет
2. Институт проблем передачи информации РАН
3. Московский физико-технический институт
4. Высшая школа экономики
5. Новосибирский государственный университет
6. Санкт-Петербургский государственный университет
7. Иркутский государственный университет
8. Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики
9. Казанский федеральный университет
10. Московский государственный университет
11. Московский институт электронной техники
12. Институт биоорганической химии РАН
13. Университет Иннополис
14. Институт системного программирования РАН
15. Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ
16. Сколковский институт науки и технологий
17. Санкт-Петербургское отделение Математического института им. В. А. Стеклова РАН
18. Самарский медицинский государственный университет
19. Уральский федеральный университет