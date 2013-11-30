В ТюмГУ будет создан мировой центр прорывных исследований в области информационных технологий

«В целях развития прорывных исследований мы решили создать в университете совершенно новый Институт когнитивных технологий — КОГНИТЕХ ТюмГУ. В нем будут не только вестись научные разработки, но и готовиться кадры. К работе в институте мы должны привлечь не только тюменских, но и других ведущих российских и зарубежных ученых. Вначале отберем на конкурсной основе лучших студентов в близких по профилю институтах для участия на основе проектного подхода в работах Центра прорывных исследований. Затем постараемся выйти на магистерские программы с набором студентов непосредственно в КОГНИТЕХ», — отметил ректор ТюмГУ Валерий Фальков.