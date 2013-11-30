На переселение из ветхого и аварийного жилья перечислено 236 млн рублей

Решение об этом было принято накануне на правлении федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ, сообщили в управлении по связям с общественностью Фонда.
Напомним, в 2013 году на переселение из аварийного жилья в Тюменской области выделено 2,6 млрд рублей. Из них 2,043 млрд рублей — средства областного бюджета и 588 мн рублей — средства Фонда содействия реформированию ЖКХ, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.
Из суммы фонда 175 млн рублей уже были направлены в область в августе текущего года. Оставшаяся часть поступит до конца года — по мере заключения муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений.