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Бомжа обвиняют в убийстве товарища. Труп нашли на чердаке

30 ноября 2013, 16:52
Труп с признаками насильственной смерти — огнестрельным ранением в живот — обнаружили на чердаке одного из домов на улице Республики 22 ноября. Преступление могло так и остаться не раскрытым, однако сотрудникам полиции и следователям следственного отдела по Ленинскому округу удалось найти возможного убийцу.
Сюжет
Тюмень

По данным следствия, двое мужчин вели маргинальный образ жизни, злоупотребляли спиртным. Один из них, испытывая личные неприязненные отношения к другому из-за ранее возникшей ссоры, решил «наказать» своего товарища. Он вооружился незаконно хранившимся у него обрезом охотничьего ружья и на чердаке в доме на Республики выстрелил в товарища. От огнестрельного ранения нижней части живота и бедра тот скончался на месте происшествия, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Тюменской области.

В настоящее время 41-летнему безработному жителю областного центра предъявлено обвинение в убийстве. У мужчины изъято орудие преступление и по существу предъявленного обвинения он дал признательные показания.

Сейчас бомж заключен под стражу, расследование уголовного дела продолжается

#Новости#Убийства#Следственный комитет#Тюмень#Бомж#Ирина#Происшествия
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