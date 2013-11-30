Бомжа обвиняют в убийстве товарища. Труп нашли на чердаке

По данным следствия, двое мужчин вели маргинальный образ жизни, злоупотребляли спиртным. Один из них, испытывая личные неприязненные отношения к другому из-за ранее возникшей ссоры, решил «наказать» своего товарища. Он вооружился незаконно хранившимся у него обрезом охотничьего ружья и на чердаке в доме на Республики выстрелил в товарища. От огнестрельного ранения нижней части живота и бедра тот скончался на месте происшествия, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Тюменской области.