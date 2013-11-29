Водители оправдывают летнюю резину полным приводом

Причем таких довольно много: инспекторы дежурной части полка ДПС ГИБДД УМВД по городу Тюмени ежедневно оформляют материалы дорожных аварий с участием авто на летних колесах. Удивительно, но грешат этим не только водители стареньких «Жигулей», оправданием которым может служить отсутствие средств на сезонную «обувь», но и вполне состоятельные владельцы отнюдь не дешевых иномарок.
Аналогичная картина и на загородных дорогах. Только последствия здесь уже не сломанный бампер и не разбитая фара. В минувшие сутки два происшествия на трассе Тюмень — Омск в Тюменском и Голышмановском районах унесли жизни троих человек. В обоих случаях водители легковых автомобилей, обутых в летнюю резину, потеряли управление и «залетели» под встречные КамАЗы. Не один десяток машин инспекторы ГИБДД в минувший снегопад помогли достать из кюветов.
Еще одни аргументы отчаянных «непереобувающихся» — полный привод и наличие электронных систем, ассистирующих водителю в управлении автомобилем — абсолютно несостоятельны без соответствующих условиям эксплуатации шин. Подтверждает это любой автопроизводитель. Подтверждает и практика. Водитель внедорожника, обутого в летнюю резину, в минувшие сутки чудом не погиб на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, когда его машина оказалась перевернутой в заполненном ледяной водой кювете.
Госавтоинспекция еще раз призывает тюменцев оборудовать свой транспорт зимними шинами. В противном случае выезжать на дороги не только рискованно, но и опасно для жизни.