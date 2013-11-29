Водители оправдывают летнюю резину полным приводом

Аналогичная картина и на загородных дорогах. Только последствия здесь уже не сломанный бампер и не разбитая фара. В минувшие сутки два происшествия на трассе Тюмень — Омск в Тюменском и Голышмановском районах унесли жизни троих человек. В обоих случаях водители легковых автомобилей, обутых в летнюю резину, потеряли управление и «залетели» под встречные КамАЗы. Не один десяток машин инспекторы ГИБДД в минувший снегопад помогли достать из кюветов.