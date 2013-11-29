Виновник аварии заплатит пострадавшему 400 тысяч

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, вечером 20 мая 2012 года 50-летний житель села Каскара Тюменского района, управляя автомобилем Freightliner с полуприцепом-рефрижератором, под Тюменью не справился с управлением и выехал на обочину, где сбил 71-летнего жителя областного центра. Мужчина получил серьезные повреждения правой стопы, а также открытый перелом правой голени.
В июле 2012 года приговором Тюменского районного суда водитель был осужден по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) к одному году ограничения свободы.
В июле 2013 года пострадавший обратился в Тюменский районный суд с иском о возмещении морального вреда. В дело вступил представитель прокуратуры Тюменского района. Согласно ст. 45 Гражданского процессуального кодекса РФ прокурор участвует в делах о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью человека, и дает по ним заключение.
Представитель прокуратуры поддержал истца и дал заключение об удовлетворении его требований.
В сентябре суд, рассмотрев дело, взыскал с водителя в пользу пострадавшего 400 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда и 10 тысяч рублей на оплату услуг представителя.
Виновник ДТП подал апелляционную жалобу в Тюменский областной суд, в которой просил снизить размер компенсации морального вреда до 50 тысяч рублей.
Пострадавший явиться на заседание областного суда не смог по состоянию здоровью, поскольку 20 ноября был выписан из больницы, где ему произвели ампутацию правой голени, травмированной в результате дорожной аварии. Но его интересы в областном суде защитил представитель прокуратуры Тюменской области, который принял участие в рассмотрении дела. В итоге жалобу ответчика отклонили за необоснованностью.