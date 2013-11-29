Виновник аварии заплатит пострадавшему 400 тысяч

Пострадавший явиться на заседание областного суда не смог по состоянию здоровью, поскольку 20 ноября был выписан из больницы, где ему произвели ампутацию правой голени, травмированной в результате дорожной аварии. Но его интересы в областном суде защитил представитель прокуратуры Тюменской области, который принял участие в рассмотрении дела. В итоге жалобу ответчика отклонили за необоснованностью.