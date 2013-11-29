Тюменцев научат украшать елочные шары

На бесплатные мастер-классы по декупажу на елочных шарах тюменцев приглашает торгово-развлекательный центр «Малахит» (ул. Республики, дом 200а). Занятия пройдут 29 ноября с 17:00, 30 ноября с 13:00, 1 декабря с 13:00.
Декупаж — это техника украшения, аппликации, декорирования с помощью вырезанных бумажных мотивов. Сегодня самый популярный материал для декупажа — трёхслойные салфетки. Применение может быть абсолютно безграничным: посуда, книги, шкатулки, свечи. В этот раз участники мастер класса смогут сделать чудесные украшения для новогодней ели.
Если у Вас есть желание отвлечься от будничных дел, открыть что-то новое для себя, записывайтесь на бесплатный мастер-класс в группе Malloko ВКонтакте. Необходимо указать фамилию, имя, возраст, телефон участника, удобную дату мастер-класса. Продолжительность занятия — 3 часа.
Все материалы предоставляются организатором.