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Тюменцев научат украшать елочные шары

29 ноября 2013, 09:45
На бесплатные мастер-классы по декупажу на елочных шарах тюменцев приглашает торгово-развлекательный центр «Малахит». Занятия пройдут 29 ноября с 17:00, 30 ноября с 13:00, 1 декабря с 13:00.
Сюжет
Тюмень

На бесплатные мастер-классы по декупажу на елочных шарах тюменцев приглашает торгово-развлекательный центр «Малахит» (ул. Республики, дом 200а). Занятия пройдут 29 ноября с 17:00, 30 ноября с 13:00, 1 декабря с 13:00.

Декупаж — это техника украшения, аппликации, декорирования с помощью вырезанных бумажных мотивов. Сегодня самый популярный материал для декупажа — трёхслойные салфетки. Применение может быть абсолютно безграничным: посуда, книги, шкатулки, свечи. В этот раз участники мастер класса смогут сделать чудесные украшения для новогодней ели.

Если у Вас есть желание отвлечься от будничных дел, открыть что-то новое для себя, записывайтесь на бесплатный мастер-класс в группе Malloko ВКонтакте. Необходимо указать фамилию, имя, возраст, телефон участника, удобную дату мастер-класса. Продолжительность занятия — 3 часа.

Все материалы предоставляются организатором.

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