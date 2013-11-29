Развязку на Монтажников строят с опережением сроков

Он сообщил, что в этом году на развязке Московского тракта ГУС планирует завершить основные работы. Часть из них перейдет на будущий год. «Это так называемые работы по наведению лоска, по облагораживанию, благоустройству, озеленению, часть — по освещению, немножко асфальтированию. Основной вопрос — по пешеходному переходу, который находится сейчас не в том состоянии, в котором нам бы хотелось. Те виды работ, которые мы собираемся перенести на будущий год, не были предусмотрены текущим контрактом, но в будущем году мы все там закончим», — пояснил он.
Вторая развязка, которая строится на Мельникайте — Широтной, оказалась достаточно сложным объектом. В процессе постройки была установлена необходимость корректировки проекта, связанная с переустройством сетей, коммуникаций и попадающих на них элементов правоповоротных съездов. «В этом году, к сожалению, закончить работы в том виде, в котором нам бы хотелось, мы не сможем. Работы перенесены на 2014 и последующий год», — отметил Андрей Николаевич.
В процессе строительства находится и развязка на Монтажников. Это на сегодняшний день самый крупный объект в Тюмени, строится он с опережением графика. Подрядчик планирует закончить его чуть пораньше контрактного срока.
Также планомерно движется работа по строительству Восточного обхода города на Тобольском тракте, где находится так называемый пятый пусковой комплекс. «Основные работы там тоже завершены, мы готовимся открыть по нему движение. Ввод движения по развязке позволит нам полноценно задействовать весь Северный обход. Можно будет и въезжать, и выезжать с Северного обхода на Тобольский тракт, не посещая центр города. Это должно дать эффект по транзитному транспорту, по выводу его из городской сети и разгрузить основные улицы самого города», — добавил замглавы ГУСа.