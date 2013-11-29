Развязку на Монтажников строят с опережением сроков

Он сообщил, что в этом году на развязке Московского тракта ГУС планирует завершить основные работы. Часть из них перейдет на будущий год. «Это так называемые работы по наведению лоска, по облагораживанию, благоустройству, озеленению, часть — по освещению, немножко асфальтированию. Основной вопрос — по пешеходному переходу, который находится сейчас не в том состоянии, в котором нам бы хотелось. Те виды работ, которые мы собираемся перенести на будущий год, не были предусмотрены текущим контрактом, но в будущем году мы все там закончим», — пояснил он.