Приходите на дебют юных музыкантов

Алексей Голомолзин, один из организаторов: «Берите своих детей, племянников и приходите все вместе. В мире Интернета нашим детям так не хватает интересных событий, которые случаются в реальной жизни. Ведь самые яркие события — это события нашего детства. Вы, наверное, сами помните ваш первый поход в цирк или кафе, где вы попробовали мороженое. Мне, например, запали в память мои посещения в далеких девяностых кинотеатра „Темп“. Тогда там еще стояли игровые автоматы, где можно было за монетки вытаскивать игрушки, а о магазине „Тамара“ еще никто ничего не слышал. Ходил я со своими сестрами, и пусть я даже и не помню тех фильмов, которые мы смотрели, теплые воспоминания сохраняются до сих пор. Я приглашаю прийти на наш концерт всей семьей, а мы как организаторы постараемся сделать так, чтобы этот концерт надолго остался в истории вашей семьи».