Приходите на дебют юных музыкантов

В этот субботний день зрители смогут окунуться в мир фортепиано, гитары, вокала. Традиционно программа концерта — это смесь разных жанров: рок, классика, поп-музыка, саундтреки к кино и мультфильмам. Многие выступающие учатся в центре музыкального развития «Romantic Sound» не больше трех месяцев, но уже заслужили усердными занятиями право выступить на сцене.
Этот концерт — отличная возможность провести субботу в атмосфере музыкального творчества, услышать знакомые с детства мелодии. Зрители юного возраста смогут увидеть выступление своих сверстников и приобщиться к миру музыкального искусства. Возможно, кого-то из них это вдохновит на занятия музыкой, и скоро они сами выйдут на эту сцену.
Алексей Голомолзин, один из организаторов: «Берите своих детей, племянников и приходите все вместе. В мире Интернета нашим детям так не хватает интересных событий, которые случаются в реальной жизни. Ведь самые яркие события — это события нашего детства. Вы, наверное, сами помните ваш первый поход в цирк или кафе, где вы попробовали мороженое. Мне, например, запали в память мои посещения в далеких девяностых кинотеатра „Темп“. Тогда там еще стояли игровые автоматы, где можно было за монетки вытаскивать игрушки, а о магазине „Тамара“ еще никто ничего не слышал. Ходил я со своими сестрами, и пусть я даже и не помню тех фильмов, которые мы смотрели, теплые воспоминания сохраняются до сих пор. Я приглашаю прийти на наш концерт всей семьей, а мы как организаторы постараемся сделать так, чтобы этот концерт надолго остался в истории вашей семьи».
Место проведения: ул. Орджоникидзе, 59 (Тюменская областная научная библиотека им. Д.И. Менделеева).
Вход свободный (при себе иметь паспорт или читательский билет).