Оформил кредит на чужое имя, чтобы отпраздновать день рождения

23 сентября текущего года тюменка обратилась к менеджеру по работе с клиентами одного из банков Александру Кнышу с заявкой на кредит. Головной банк в Москве одобрил ей кредит на 196 тысяч рублей. Однако женщина кредит сразу оформлять не стала, взяв время на обдумывание. 7 октября у менеджера был день рождения, и он нуждался в деньгах. Он оформил на тюменку кредит и банковскую карту, на которую были перечислены 196 тысяч рублей. Молодой человек активировал карту, сняв с нее на свои нужды 45,7 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.