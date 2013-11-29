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Оформил кредит на чужое имя, чтобы отпраздновать день рождения

29 ноября 2013, 16:57
В Тюмени сотрудник банка оформил кредит на чужое имя, чтобы отпраздновать день рождения. Уголовное дело в отношении 28-летнего Александра Кныша направлено в суд. Его обвиняют по ч.3 ст.159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).
Сюжет
Тюмень

23 сентября текущего года тюменка обратилась к менеджеру по работе с клиентами одного из банков Александру Кнышу с заявкой на кредит. Головной банк в Москве одобрил ей кредит на 196 тысяч рублей. Однако женщина кредит сразу оформлять не стала, взяв время на обдумывание. 7 октября у менеджера был день рождения, и он нуждался в деньгах. Он оформил на тюменку кредит и банковскую карту, на которую были перечислены 196 тысяч рублей. Молодой человек активировал карту, сняв с нее на свои нужды 45,7 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

8 октября женщина пришла в банк, так как ей поступило смс-сообщение о выдаче кредита, который она фактически не получала. В ходе служебного расследования и выяснились махинации менеджера.

Кныша уволили из кредитного учреждения, а материалы в отношении его передали в полицию. Незаконно оформленный на женщину кредит был банком аннулирован. Бывшему менеджеру грозит штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 5 лет.

#Новости#Тюмень#Мошенничество#Таня#Происшествия
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