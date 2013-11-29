Нападения на детей в Тюмени: факты VS слухи

В Тюмени продолжаются поиски преступника, который 25 ноября напал на 15-летнего Никиту в доме по улице Широтной и поджег его квартиру. Несмотря на то, что есть фоторобот подозреваемого, задержать его сотрудникам полиции пока не удалось. Между тем, в Тюмени начинается паника: пользователи соцсетей уже пишут о том, что в городе разгуливает маньяк, нападающий на детей.
Напомним, что нападение на 15-летнего тюменца произошло 25 ноября в период между 12.00 до 13.00 в доме 173/6 по улице Широтной. Появившуюся в сети информация о том, что на подростка напали еще в подъезде, в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области опровергли. Там отметили, что следователю удалось поговорить с 15-летним Никитой после того, как он пришел в себя. По словам мальчика, незнакомый мужчина смотрел на него во дворе, а потом пошел вместе с ним в подъезд. Ребенок зашел в квартиру, но не успел закрыть дверь, и незнакомец зашел за ним и ударил мальчика палкой. После этого мужчина нашел на кухне нож и ранил им подростка, а квартиру поджег, чтобы скрыть следы.
Из источников, близких к семье Никиты, известно, что преступник закрыл входную дверь, а истекающему кровью мальчику чудом удалось собраться с силами, найти ключи и выбраться из горящей квартиры. Во дворе Никиту обнаружил сосед, он и вызвал пожарных, скорую помощь и полицию. Подросток был прооперирован. В настоящее время он остается в больнице.
По факту нападения на ребенка возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, п. «з» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом). У сотрудников правоохранительный органов есть основания полагать, что обидчик Никиты причастен к еще одному преступному эпизоду. Это случилось 26 ноября неподалеку от первого места происшествия. Незнакомый мужчина зашел в подъезд вместе с 8-летним мальчиком, поднялся с ним на этаж и попросил воды. Ребенок собирался вынести стакан в тамбур, но незнакомец уже зашел в квартиру. Там он ходил и искал ценные вещи, а мальчику сказал, что прячется и пригрозил, что убьет, если ребенок кому-то о нем расскажет. Ребенок сказал, что скоро придет его мама, и мужчина покинул его дом. В пресс-службе следственного управления отметили, что описание, которое дал 8-летний тюменец, совпадает с приметами мужчины, напавшего на Никиту.
Добавим, что следователям переданы материалы о еще двух похожих случаях — неизвестный мужчина пытался попасть в квартиры к девочкам, однако пока сложно говорить, что это все тот же человек с фоторобота: некоторые существенные детали в описании возможного преступника не совпадают.
Между тем, в социальных сетях и на форумах поднялась паника: пользователи пишут о маньяке, разгуливающем по Восточным микрорайонам, описывая разные случаи нападения на мальчиков. Так, например, накануне тюменка написала о том, что в одном из домов по улице Стахановцев неизвестный, похожий на составленный фоторобот, нанес ножевые ранения подростку, мальчика забрали в реанимацию. Данный случай не подтвердили ни в полиции, ни в следственном управлении. В пресс-службе УМВД отметили, что накануне в тот район действительно выезжали сотрудники полиции, в том числе инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних, но речь шла о возможном отравлении подростка неизвестным препаратом. Эта история никак не связана с нападением на Никиту. Откуда появились слухи и кровавые подробности — сотрудники полиции не знают.
В пресс-службе УМВД по г. Тюмени призвали горожан соблюдать спокойствие и не паниковать: маньяка в городе нет. Полицейские делают все возможное, чтобы как можно скорее установить личность преступника и задержать его.
Напомним, что разыскивается мужчина 30–40 лет азиатской внешности. Его приметы: рост около 165–175 см, худощавое телосложение, волосы темные короткие, есть усы и щетина. Был одет в черную куртку, черную вязаную шапку с отворотом, черные ботинки со шнуровкой, при себе имеет телефон «Самсунг» без задней крышки и камеры. Сообщается, что мужчина говорит с заиканием. Если вам знаком человек с листовки или вы можете рассказать что-то о совершенных им преступлениях, просьба сообщить информацию в дежурную часть отдела полиции № 1 по телефонам 35-02-02, 29-10-30 или по телефону 02.