Нападения на детей в Тюмени: факты VS слухи

Напомним, что нападение на 15-летнего тюменца произошло 25 ноября в период между 12.00 до 13.00 в доме 173/6 по улице Широтной. Появившуюся в сети информация о том, что на подростка напали еще в подъезде, в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области опровергли. Там отметили, что следователю удалось поговорить с 15-летним Никитой после того, как он пришел в себя. По словам мальчика, незнакомый мужчина смотрел на него во дворе, а потом пошел вместе с ним в подъезд. Ребенок зашел в квартиру, но не успел закрыть дверь, и незнакомец зашел за ним и ударил мальчика палкой. После этого мужчина нашел на кухне нож и ранил им подростка, а квартиру поджег, чтобы скрыть следы.