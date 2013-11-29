Надземный переход на Чаплина закрыли

В процессе возведения многоуровневой развязки в районе ТЦ «Южный» в Тюмени подрядчики столкнулись с рядом трудностей, из-за которых немного были нарушены сроки сдачи отдельных видов работ. Кроме того, строителям пришлось принять на себя негатив горожан, выраженный как в устной форме, так и в настоящих вандальных действиях.
Подробнее о многострадальном объекте на прошедшей недавно пресс-конференции рассказал заместитель директора Главного управления строительства и ЖКХ Тюменской области Андрей Чистяков.
Корректировка проекта
«Объект оказался достаточно сложным. В процессе строительства была установлена необходимость корректировки проекта, связанная с переустройством сетей, коммуникаций и попадающих на них элементов правоповоротных съездов. В этом году, к сожалению, закончить работы в том виде, в котором нам бы хотелось, мы не сможем. Работы перенесены на 2014 и последующий год. Сейчас объявлен аукцион на то, чтобы определить подрядчика. Деньги запланированы, работы мы там не бросим», — пояснил он.
Сложности возникли при обустройстве коммуникаций на этой развязке и с несколькими собственниками земельных участков. Как рассказал Андрей Николаевич, там сменился собственник, который выразил несогласие с производством работ на его территории.
«Плановые работы, которые мы должны были выполнить, в срок, соответственно, немного не попали. И та развязка, которую вы видите сейчас — это не окончательный проектный вариант, предусмотренный изначально. Это развязка с урезанными правоповоротными съездами, часть их не построена в связи с переустройством коммуникаций. Также не построены два надземных и один подземный пешеходный переход, которые были запланированы. Сейчас возведен только переход через улицу Чаплина. Но он еще не введен в эксплуатацию, это незаконченный объект, он еще дорабатывается», — отметил замглавы ГУСа.
Надземный пешеходный переход
По просьбе Управления и по инициативе самого подрядчика надземный переход на улице Чаплина был построен раньше срока. Пешеходный переход открыли для безопасности жителей этого района в сентябре текущего года. Однако двух месяцев оказалось достаточно, чтобы привести объект в плачевное состояние. На сегодняшний день в переходе оборвана проводка электроосвещения, проломлены двери, оторваны ручки, расписаны стены.
Теперь открытие объекта планируется после проведения восстановительных работ, установки лифтов (срок поставки — январь 2014 года) и передачи перехода эксплуатирующей организации и пункту милиции под охрану.
«Некоторые жители как-то не по-хозяйски отнеслись к этому объекту — раньше по нему можно было ходить. Нам пришлось восстановить пешеходный переход в первом уровне, там установлены знаки, нанесена разметка. Зимой она, конечно, может стереться, но мы будем поддерживать ее в нормативном состоянии. Во избежание дальнейшего ухудшения состояния надземного перехода, мы его закрываем. Приносим свои извинения за то, что так приходится делать. Не мы этого хотели, это следствие обстоятельств», — уточнил Андрей Николаевич.
Остановка на Депутатской
В ГУС поступило очень много обращений от жителей по поводу ликвидации остановки на улице Депутатской, рядом с домом № 129.
«Там сейчас обустроен пешеходный переход, под эстакадой установлен светофор. Устройство остановки в проектном виде не представляется возможным, потому что, во-первых, вынесены коммуникации, у которых есть охранная зона, во-вторых, запроектировано уширение проезжей части по улице Мельникайте. Сейчас там две полосы, которые уходят направо, на улицу Чаплина. А по проекту их должно быть четыре. Мы пока сделали две, чтобы запустить движение по развязке. В перспективе планируем все-таки выйти на четыре полосы, но когда эта перспектива будет, мы пока точно сказать не можем. Все зависит от дальнейшего формирования планов. Мы надеемся достроить развязку в том виде, в котором она должна была быть.
Поясню, что было заложено в изначальный проект и что в итоге останется. В районе дома № 127 по Мельникайте, между рынком „Тюменский“ и самой развязкой, в начале эстакады, проектом предполагалось строительство надземного пешеходного перехода. Сейчас его построить невозможно в связи с тем, что он упирается в опору ЛЭП. В проекте ЛЭП должна была быть в подземном исполнении. Только поэтому временно здесь стоит светофор. Как только мы построим переход там, где он предусмотрен проектом, мы тут же уберем светофорный объект из-под эстакады.
Построив пешеходный переход, мы задействуем те две остановки, которые предусмотрены проектом. Они находятся друг напротив друга, расстояние от перехода под эстакадой, существующего сейчас, и до остановки — 300 метров. Чтобы из дома № 129 дойти до остановки на нечетной стороне, нужно преодолеть порядка 400 метров, для того чтобы попасть на другую сторону и уехать в центр — 460 метров», — пояснил Андрей Чистяков.
Подъезд к домам
Задавали жители и вопросы по обеспечению подъезда к дому № 129 на Депутатской. «В настоящее время и со стороны улицы Чаплина, и со стороны улицы Мельникайте подъезд к дому обеспечен. Там могут разъехаться две машины, пусть и не на всем пути. Где раньше был подъезд к дому, со стороны улицы Мельникайте, там сейчас обустроен пешеходный переход. И сделать примыкание именно подъезда к развязке не предоставляется возможным. Если мы его восстановим, нам нужно будет сделать переход на скоростную полосу, которая должна быть 80 метров до этого примыкания и 80 метров после. Дальше там уже поворот. Радиусы поворота придется делать больше, уширять проезжую часть, получается, что четыре полосы нужно заменить тремя и одной разгонной.
Что касается примыкания к улице Чаплина. Сейчас подъезд в этом месте точно так же обеспечен. Он не в пяти метрах, как это было раньше, а примерно в 250-ти. Проезд точно такой же — двум автомобилям разъехаться можно. Выезжают они на следующий перекресток светофорного регулирования. Попасть как на Чаплина, так и на Мельникайте не составляет труда», — уточнил спикер.
Чаплина будут расширять
В будущем реконструкция коснется и улицы Чаплина. По словам Андрея Чистякова, уже есть проект переделки дороги до улицы Молодежной. В перспективе ее будут переделывать до Стрелы. В планах уширение проезжей части, облагораживание территорий и примыканий из дворов.
Фото Александра Саськова