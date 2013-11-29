Надземный переход на Чаплина закрыли

Задавали жители и вопросы по обеспечению подъезда к дому № 129 на Депутатской. «В настоящее время и со стороны улицы Чаплина, и со стороны улицы Мельникайте подъезд к дому обеспечен. Там могут разъехаться две машины, пусть и не на всем пути. Где раньше был подъезд к дому, со стороны улицы Мельникайте, там сейчас обустроен пешеходный переход. И сделать примыкание именно подъезда к развязке не предоставляется возможным. Если мы его восстановим, нам нужно будет сделать переход на скоростную полосу, которая должна быть 80 метров до этого примыкания и 80 метров после. Дальше там уже поворот. Радиусы поворота придется делать больше, уширять проезжую часть, получается, что четыре полосы нужно заменить тремя и одной разгонной.