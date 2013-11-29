На трассе Тюмень — Омск за сутки погибли трое

Пять ДТП случилось на федеральной автодороге Тюмень — Омск. Трагедия произошла на 42 километре федеральной автодороги Тюмень — Омск в семь часов утра. Автомобиль ВАЗ-2107 с номерами ХМАО на летней резине в условиях снегопада «закрутило» на дороге. Водитель встречного КамАЗа из Тугулыма Свердловской области попытался уйти от столкновения, почти остановился на обочине, но «Жигули» развернуло посреди дороги и вынесло левой стороной под грузовик. Погибли водитель и пассажирка легкового автомобиля, жители Нягани 55-ти и 48-ми лет, сообщают в пресс-службе ГИБДД.