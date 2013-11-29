На трассе Тюмень — Омск за сутки погибли трое

Пять ДТП случилось на федеральной автодороге Тюмень — Омск. Трагедия произошла на 42 километре федеральной автодороги Тюмень — Омск в семь часов утра. Автомобиль ВАЗ-2107 с номерами ХМАО на летней резине в условиях снегопада «закрутило» на дороге. Водитель встречного КамАЗа из Тугулыма Свердловской области попытался уйти от столкновения, почти остановился на обочине, но «Жигули» развернуло посреди дороги и вынесло левой стороной под грузовик. Погибли водитель и пассажирка легкового автомобиля, жители Нягани 55-ти и 48-ми лет, сообщают в пресс-службе ГИБДД.
В 7:40 на 65 километре этой же автодороги в кювет съехал автомобиль Daewoo Matiz. 23-летняя водитель малолитражки, со стажем три месяца, не справилась с управлением машины в сложных погодных условиях. Девушка получила перелом костей носа, травмы живота, головы и множественные ушибы.
В 10:30 на 241 километре дороги Тюмень — Омск ВАЗ-21130 после заноса вынесло на встречную сторону проезжей части, произошло столкновение с КамАЗом. 22-летний водитель легкового автомобиля погиб. Он был начинающим водителем, его стаж — один год.
В 10:45 на 202 километре столкнулись Toyota и Daewoo, травмированы водитель и пассажирка Daewoo, женщины 44-х и 67-ми лет. У пассажирки перелом ребер, у водителя ушиб лица.
В 15:10 на 117 километре трассы Тюмень — Омск ВАЗ-211440 въехал в автогрейдер. Причина — неправильный выбор скорости и дистанции. 30-летний водитель «Лады» получил ушибы, 3-летний пассажир ушиб лба.
Мама с ребенком в детской коляске сбиты в селе Нижняя Тавда около восьми часов утра. Женщина переходила улицу Заречную вне пешеходного перехода, хотя в зоне видимости был переход, она везла коляску с 11-месячной малышкой. Начинающий водитель со стажем за рулем пять месяцев не справился с управлением автомобиля ВАЗ-2109. Машина задела коляску зеркалом, девочка вылетела из нее на дорогу. У ребенка ссадины головы, у мамы ушиб грудной клетки.
В 9:10 на 182 километре автодороги Курган — Тюмень столкнулись две Honda и ВАЗ-21144. Причина ДТП — неправильный выбор скорости в сложных погодных условиях. Результат — переломы носа, грудины, лодыжки у 31-летней водительницы Honda Civic, ушибы у 36-летней водительницы второй иномарки.
На улице Мельникайте, 4А в Тюмени, перед совмещенным мостом столкнулись «Лада» и Daewoo. ДТП спровоцировал водитель «Лады», двигающийся по обочине в объезд основного потока автомобилей. 32-летняя пассажирка Daewoo получила сотрясение головного мозга и ушибы.
Два пешехода сбиты в областном центре. На перекрестке улиц Молодежной и Депутатской в 15:55 при повороте налево водитель автомобиля Mitsubishi Pajero не пропустил при повороте налево 51-летнюю женщину, она получила ушибы. В 16:15 на улице Газовиков, 30 автомобилем ГАЗ-2217 на пешеходном переходе сбита 47-летняя женщина, у этой пострадавшей перелом бедра и сотрясение головного мозга.
Фото пресс-службы ГИБДД Тюменской области