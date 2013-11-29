На даче девушку изнасиловали и избили до смерти

Тело 21-летней местной жительницы с признаками насильственной смерти было обнаружено 25 августа текущего года в одном из дачных домов садоводческого товарищества «Рассвет», что в Ялуторовске.
Следователи установили, что накануне потерпевшую пригласили на дачу двое молодых людей, и она согласилась. Во время распития алкоголя 18-летний парень предложил девушке вступить с ним и его товарищем в половую связь. Получив отказ, молодые люди изнасиловали девушку и, как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Тюменской области, совершили в ее отношении насильственные действия сексуального характера. После этого приятели жестоко избили свою жертву. Девушка скончалась на месте происшествия в результате полученных телесных повреждений.
Жителю Ялуторовска1995 года рождения предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п.«а» ч.2 ст.131, п.«а» ч.2 ст.132, ч.4 ст.111, ч.1 ст.158 УК РФ. Его товарищу 1997 года рождения также предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.2 ст.131, п.«а» ч.2 ст.132, ч.4 ст.111 УК РФ.
«В отношении родителей несовершеннолетнего в адрес компетентных органов следователем внесено представление о привлечении их к административной ответственности по ст. 5.35. КоАП РФ — неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. В ближайшее время уголовное дело будет направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направления дела в суд», — отметили в следственном управлении.