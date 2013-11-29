На даче девушку изнасиловали и избили до смерти

Следователи установили, что накануне потерпевшую пригласили на дачу двое молодых людей, и она согласилась. Во время распития алкоголя 18-летний парень предложил девушке вступить с ним и его товарищем в половую связь. Получив отказ, молодые люди изнасиловали девушку и, как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Тюменской области, совершили в ее отношении насильственные действия сексуального характера. После этого приятели жестоко избили свою жертву. Девушка скончалась на месте происшествия в результате полученных телесных повреждений.