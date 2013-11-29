Куда сходить в Тюмени в выходные: 29 ноября — 1 декабря

29 ноября Шопена в Тюменской филармонии сыграет талантливый пианист Мирослав Култышев, который начал выступать еще в 6-летнем возрасте.
Поклонники женского юмора Елены Степаненко смогут получить удовольствие и заряд позитива 30 ноября в Тюменской филармонии, где юмористка выступит с концертом «Между нами девочками».
30 ноября в 16:00 на сцене Тюменской областной научной библиотеки пройдет Большой детский концерт. На сцену выйдут 20 юных дебютантов в возрасте от 6 до 14 лет. Многие учатся в центре музыкального развития «Romantic Sound» не больше трех месяцев, но уже заслужили усердными занятиями право выступить. Вы услышите рок, классику, поп-музыку, саундтреки к кино и мультфильмам.
На песнях Линды выросло целое поколение: мы напевали «Ма—ма-ма—марихуна», «Я ворона», «Северный ветер», повторяя за концертными записями (самый популярный альбом Линды разошелся тиражом 1,5 млн экземпляров). В это воскресенье у тюменцев будет возможность петь вместе с Линдой вживую: певица выступит в нашем городе вместе с греческим певцом Stefanos 1 декабря в клубе «Байконур» (Ленина, 4).
Индийскую медитативную музыку (ситар, таблы, сантор, вокал) от группы Shanti, традиционный индийский танец в исполнении Натали Яценко, улетный балийский хэнг-драм, чай и сладости — все это вы найдете в йога-школе «Мудра» (Тургенева, 19) 30 ноября в 19 часов.
Финалистка фабрики звезд Елена Кукарская 30 ноября выступит в диско-клубе Stars (Мельникайте, 137). Для вас будет представлен новый альбом «Королева» и хиты певицы. Стоимость билетов — 300 рублей. Начало в 12 ночи.
Группа «Вы соглашаетесь» (Украина), которая играет в жанре abstract hip-hop выступит в SheZgara music pub 30 ноября. «Вы соглашаетесь» — музыка чувств и мыслей, коллажи из детских кошмаров и тусклых фотографий, уныние ранней осени и весенняя надежда, спутанные в один клубок. Начало в 18 часов, стоимость билетов — 300 рублей.
Тюменская группа «Нашу давай» будет исполнять в live-bar «Ретро» (Мельникайте, 84) песни Бориса Гребенщикова и группы «Аквариум». Начало в 20 часов. Вход — 150 рублей.
Первая тюменская «Панк кавер пати», на которой вы услышите песни любимых поп-панк команд в исполнении тюменских групп состоится в Rocketa club (Мурманская, 35) в субботу в 19 часов. Стоимость билетов — 150–200 рублей. Сыграют песни таких групп, как Bloodhound Gang, Green Day, Blur, Simple Plan и других.
Театр
На спектакль «Глазами клоуна» — публичную исповедь, по мотивам одноименного произведения Генриха Бёлля — приглашает тюменцев 29 и 30 ноября в 20:00 театр «Мимикрия». Спектакль дают на «Сцене на пятом» Тюменского драмтеатра. Билеты можно купить на сайте www.mimicriya.ru, через приложение «Radario» (iOS, Andriod) или в приложении «Электронные билеты» в группе.
На Большой сцене драмтеатра в пятницу показывают спектакль «Метод Гренхольма», а в воскресенье «Одолжите тенора», на Малой в пятницу, субботу и воскресенье — премьера «Извините, но я в трусах». Это комедия по пьесе японского драматурга.
В «Ангажементе» в субботу показывают спектакли фестиваля «Живые лица»: в 15 часов — «Март» от Коляда-театра (Екатеринбург), в 17 — «Старые песни о главном» от этой же труппы. 1 декабря в 11 часов — «Волшебный горшочек», в 12 — «Стойкий оловянный солдатик», а в 18 — «Записки на сгущенке. Клавдия».
Спорт
30 ноября в Тюмени стартует открытый чемпионат города по спортивной гимнастике. Соревнования юношей пройдут в спортивном комплексе «Нефтемаш» (ул. Аккумуляторная, 15), девушки продемонстрируют свои программы в спортивном комплексе «Аккумуляторного завода» (ул. Луначарского, 18). Открытие чемпионата у девушек состоится в 10 часов утра, у юношей — в 10:30.
Фестиваль
В пятый раз в Тюмени пройдет фестиваль молодежных театров «Живые лица» — с 29 ноября по 1 декабря. Тюменским поклонникам театра покажут 12 концептуальных постановок, отражающих последние веяния в среде молодежных театров. Вход — бесплатный.
Танцы
Без преувеличения гордость Тюменской области государственный ансамбль танца «Зори Тюмени» 1 декабря выступит в филармонии. Лауреат всероссийских и международных конкурсов и фестивалей исполнит стилизованные под народные танцы разных национальностей, в том числе народов Севера. Стоимость билетов: 400 — 800 рублей.
Мастер-класс
Впервые в Тюмени в рамках Дней еврейской культуры 30 ноября, в субботу, с 17:00 до 21:00 в синагоге (Кирова, 44) пройдет презентационный мастер-класс по израильской системе самообороны «Крав-мага» для мужчин и женщин всех возрастов с любым уровнем физической подготовки. Проводят Андрей Чечулин, Патриция Симонянц. Стоимость — 150 рублей. С собой нужно иметь спортивную форму.
Торговые центры
На бесплатные мастер-классы по декупажу на елочных шарах тюменцев приглашает торгово-развлекательный центр «Малахит» (ул. Республики, дом 200а). Занятия пройдут 30 ноября с 13:00, 1 декабря с 13:00. Записывайтесь в группе Malloko ВКонтакте. Необходимо указать фамилию, имя, возраст, телефон участника, удобную дату мастер-класса.
Разное
Молодые тюменские поэты издали сборник своих стихов под названием «Из глубин». В книгу вошли работы 14 местных авторов: Ивана Беседина, Юлии Снигиревой, Маргариты Лебедевой, Кати Молодец, Натальи Белоусовой, Николая Кубочкина и других. Презентация сборника состоится 30 ноября в 18 часов в «Школе рока» (Малыгина, 2). Вход свободный.
До 1 декабря в Выставочном зале (ул. Севастопольская, 12), где сейчас проходит тематическая выставка «Православие», будут собирать подписи в поддержку предложения о восстановлении Успенского храма на пересечении улиц Хохрякова и Кирова.
На тему «Интегральная устойчивость», или Есть ли интересная и полноценная жизнь за пределами города» будет говорить путешественник, писатель, учитель, психотерапевт, контактный импровизатор, НЛП-мастер, чайный мастер и и абсолютно счастливый человек Александр Иванов. Он живет в экопоселении на Алтае. Встреча с ним пройдет в субботу в 17 часов в клубе «Чайная гавань» (Грибоедова, 13). Стоимость участия — 300 рублей. Запись по телефону 61-03-69.
1 декабря открывается новый рынок «Кукуруза» на улице 30 лет Победы возле гостиницы «Уютной». Запланирована разнообразная праздничная программа: выступления музыкальных и танцевальных команд, мастер-классы, научное шоу, соревнования картингистов.
«Фримаркет», то есть бесплатная ярмарка, пройдет в субботу на 5 этаже «Башни» (Орджоникидзе, 56/2) с 17 до 19 часов. Вы можете принести сюда свои ненужные вещи и, если захотите, забрать чужие.