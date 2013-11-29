Куда сходить в Тюмени в выходные: 29 ноября — 1 декабря

На тему «Интегральная устойчивость», или Есть ли интересная и полноценная жизнь за пределами города» будет говорить путешественник, писатель, учитель, психотерапевт, контактный импровизатор, НЛП-мастер, чайный мастер и и абсолютно счастливый человек Александр Иванов. Он живет в экопоселении на Алтае. Встреча с ним пройдет в субботу в 17 часов в клубе «Чайная гавань» (Грибоедова, 13). Стоимость участия — 300 рублей. Запись по телефону 61-03-69.