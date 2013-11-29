Инспектор забрал у водителя паспорт и сжег его

При проверке документов инспектор выяснил, что автомобилем управлял житель Ишима, лишенный водительских прав, не имевший при себе документов, а также не вписанный в полис ОСАГО. За это в отношении водителя полагалось возбудить 4 административных дела: по ст. 12.9 (превышение установленной скорости), ч. 2 ст. 12.7 (управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортным средством), ч. 1 ст. 12.3 (управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов) и ч. 1 ст. 12.37 КоАП РФ (управление транспортным средством с нарушением предусмотренного страховым полисом условия управления этим транспортным средством только указанными в страховом полисе водителями). При этом санкция ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ предусматривала административный арест до 15 суток.