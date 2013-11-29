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Инспектор забрал у водителя паспорт и сжег его

29 ноября 2013, 16:41
Омутинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего инспектора ДПС ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Омутинский» 26-летнего Сергея Кондрата.

Он признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 290 (покушение на получение взятки) и ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Как сообщают в пресс-службе областной прокуратуры, 12 сентября 2012 года около 10 часов Кондрат, находясь на службе, на 157 километре автодороги Тюмень — Омск остановил автомобиль ВАЗ-210430. Водитель «четверки» превысил установленную скорость движения на 12 км/ч.

При проверке документов инспектор выяснил, что автомобилем управлял житель Ишима, лишенный водительских прав, не имевший при себе документов, а также не вписанный в полис ОСАГО. За это в отношении водителя полагалось возбудить 4 административных дела: по ст. 12.9 (превышение установленной скорости), ч. 2 ст. 12.7 (управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортным средством), ч. 1 ст. 12.3 (управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов) и ч. 1 ст. 12.37 КоАП РФ (управление транспортным средством с нарушением предусмотренного страховым полисом условия управления этим транспортным средством только указанными в страховом полисе водителями). При этом санкция ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ предусматривала административный арест до 15 суток.

Инспектор решил нажиться на правонарушителе. Он запросил у водителя взятку в размере 10 тысяч рублей за несоставление в отношении его административных протоколов. Нарушитель во избежание ареста согласился. Деньги он должен был привезти вечером того же дня и положить их внутри одного из дорожных столбиков. В целях обеспечения гарантированного получения денег Кондрат забрал у ишимца в залог паспорт.

Водитель требуемую сумму найти не смог, тогда инспектор по телефону стал угрожать, что оформит по его паспорту кредиты. 17 сентября 2012 г. житель Ишима обратился в отдел полиции «Омутинский». В ходе расследования выяснилось, что инспектор, не дождавшись взятки, 14 сентября сжег паспорт водителя.

Сергей Кондрат был уволен из полиции за грубое нарушение служебной дисциплины. Суд назначил ему штраф в размере 210 тысяч рублей.

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