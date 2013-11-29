Двое пятнадцатилеток напали на прохожего

Сообщение о нападении на улице Западносибирской поступило в дежурную часть отдела полиции № 3 в послеобеденное время 27 ноября. Жительница областного центра рассказала, что стала свидетельницей преступления. Приехавший на место вызова экипаж вневедомственной охраны опросил потерпевшего, полицейские записали приметы злоумышленников и начали прочесывать территорию по маршруту, которым ушли нападавшие. Несовершеннолетних правонарушителей — двух 15-летних учеников одной из школ Тюмени — задержали в нескольких кварталах от места совершения преступления.
«Установлено, что школьники, воспользовавшись тем, что по близости никого не было, напали на незнакомого прохожего. Угрожая физической расправой и сделав вид, что собираются применить некое оружие, злоумышленники потребовали отдать им все ценное имущество. Опасаясь за свою жизнь, заявитель не стал сопротивляться и отдал все деньги, которые у него были», — сообщили в пресс-службе УМВД по г. Тюмени.
Отметим, что ранее на учете в подразделении по делам несовершеннолетних подростки не состояли. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (Разбой).
Сотрудники полиции напоминают: за совершение данного преступления ребенок может быть привлечен к уголовной ответственности уже с 14 лет, поэтому родителям следует как можно чаще говорить своим детям о том, что любые противоправные действия могут привести к плохим последствиям. Необходимо объяснять подросткам, что их действия могут повлечь за собой административную и уголовную ответственность.