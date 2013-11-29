Двое пятнадцатилеток напали на прохожего

«Установлено, что школьники, воспользовавшись тем, что по близости никого не было, напали на незнакомого прохожего. Угрожая физической расправой и сделав вид, что собираются применить некое оружие, злоумышленники потребовали отдать им все ценное имущество. Опасаясь за свою жизнь, заявитель не стал сопротивляться и отдал все деньги, которые у него были», — сообщили в пресс-службе УМВД по г. Тюмени.