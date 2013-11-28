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«Жигули» закрутило и вынесло на КамАЗ: двое погибли

28 ноября 2013, 09:44
Трагедия на 42 километре федеральной автодороги Тюмень — Омск случилась 28 ноября в восьмом часу утра.

По предварительным данным, автомобиль ВАЗ-2107 с номерами ХМАО на летней резине в условиях снегопада «закрутило» на дороге, сообщают в пресс-службе ГИБДД. Водитель встречного КамАЗа из Тугулыма Свердловской области попытался уйти от столкновения, он почти остановился на обочине, но «Жигули» развернуло посреди дороги и вынесло левой стороной под грузовик. Погибли водитель и пассажирка легкового автомобиля. Их личности устанавливаются сотрудниками ГИБДД. На вид погибшим 55 и 45 лет.

Транспортного затора в месте ДТП нет, инспекторы ДПС регулируют движением на трассе, пропуская транспорт в обоих направлениях. Также на автодороге работает дорожная техника, расчищая последствия снегопада.

#Новости#Гибель людей#Тюменская область#Транспорт#Olga#Общество
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