«Жигули» закрутило и вынесло на КамАЗ: двое погибли

По предварительным данным, автомобиль ВАЗ-2107 с номерами ХМАО на летней резине в условиях снегопада «закрутило» на дороге, сообщают в пресс-службе ГИБДД. Водитель встречного КамАЗа из Тугулыма Свердловской области попытался уйти от столкновения, он почти остановился на обочине, но «Жигули» развернуло посреди дороги и вынесло левой стороной под грузовик. Погибли водитель и пассажирка легкового автомобиля. Их личности устанавливаются сотрудниками ГИБДД. На вид погибшим 55 и 45 лет.