В ТюмГАСУ выбрали нового ректора

По решению Аттестационной комиссии Министерства образования и науки РФ в этот раз на должность ректора были утверждены две кандидатуры: проректор по учебной работе, кандидат технических наук, доцент Александр Набоков и проректор по научной и инновационной работе, кандидат технических наук, доцент Вячеслав Воронцов. Абсолютным большинством голосов (100 против 14) победу одержал Александр Набоков.