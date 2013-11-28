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В ТюмГАСУ выбрали нового ректора

28 ноября 2013, 12:03
Выборы ректора прошли в ТюмГАСУ 25 ноября. Ближайшие пять лет вуз будет возглавлять Александр Набоков.

Выборы ректора прошли в ТюмГАСУ 25 ноября. Ближайшие пять лет вуз будет возглавлять Александр Набоков.

Как подчеркивают в пресс-службе вуза, за всю 42-летнюю историю учебного заведения — это третий ректор. Первый, Михаил Мальцев, был назначен министерством, а Виктора Чикишева выбрал коллектив.

По решению Аттестационной комиссии Министерства образования и науки РФ в этот раз на должность ректора были утверждены две кандидатуры: проректор по учебной работе, кандидат технических наук, доцент Александр Набоков и проректор по научной и инновационной работе, кандидат технических наук, доцент Вячеслав Воронцов. Абсолютным большинством голосов (100 против 14) победу одержал Александр Набоков.

Александр Набоков — выпускник вуза, в 1998 году он закончил Тюменскую государственную архитектурно-строительную академию, в 2004 году защитил кандидатскою по специальности «Основания и фундаменты, подземные сооружения».

Новый лидер вуза намеревается формировать в университете среду для генерации научных идей, открывать новые специальности в аспирантуре и докторантуре. Выделяет он в своей программе и социальный блок, в котором, в частности, отмечает необходимость обеспечить сотрудников вуза жильем.

#Новости#ТюмГАСУ#Дарья#Общество
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