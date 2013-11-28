В Нижней Тавде водитель сбил коляску с ребенком

Не обошлось без аварий и сегодня, 28 ноября. Детская коляска с ребенком сбита на пешеходном переходе в селе Нижняя Тавда около девяти часов утра. Женщина переходила улицу Заречную по пешеходному переходу, она везла коляску с 11-месячной малышкой. По предварительным данным, начинающий водитель со стажем два года не справился с управлением автомобиля ВАЗ-2109. Машина задела коляску зеркалом, девочка вылетела из нее на дорогу. К счастью, удар смягчил выпавший снег. Мама ребенка не пострадала, девочка доставлена в больницу с подозрением на травму живота. Медики подозрение не подтвердили, но пока оставили ребенка в больнице для наблюдения за его состоянием.