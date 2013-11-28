В Нижней Тавде водитель сбил коляску с ребенком

Из четырех ДТП в Тюмени три спровоцировали начинающие водители со стажем до трех лет. В первом часу ночи на перекрестке улиц 50 лет Октября и Севастопольской столкнулись ВАЗ-21120 и Daewoo. Причина — нарушение очередности проезда перекрестков. За рулем отечественного автомобиля находился водитель со стажем один год. В ДТП травмированы трое пассажиров «Лады»: молодой человек 17-ти лет получил сотрясение мозга, 32-летняя женщина — ушиб головы, 41-летняя женщина получила переломы костей таза и шейного отдела позвоночника.
В 23:25 на перекрестке улиц 30 лет Победы и Мельникайте столкнулись ВАЗ-2107 и ВАЗ-2115. Водитель «семерки» со стажем два года, на повороте не уступил дорогу автомобилю, движущемуся во встречном направлении. Травмы головы получили 31-летний водитель и 25-летний пассажир «Лады» 15-й модели, сообщает пресс-служба ГИБДД.
Два пешехода сбиты на пешеходных переходах в Тюмени и Тобольске. На улице Геологоразведчиков, 40 в Тюмени на переходе «Шкодой» сбита 66-летняя женщина, она получила ушибы. В Тобольске на проезде Менделеева на пешеходном переходе автомобилем Kia сбит 22-летний пешеход, у молодого человека тяжелая травма — компрессионный перелом.
Автомобиль Chevrolet в 20:40 съехал в кювет на 2 километре автодороги Тюмень — Криводаново. Водитель с 3-летним стажем превысил скорость. Пострадали двое пассажиров автомобиля. 60-летний мужчина получил ушибы и рваную рану ноги, 71-летняя женщина перелом бедра и ушиб.
Не обошлось без аварий и сегодня, 28 ноября. Детская коляска с ребенком сбита на пешеходном переходе в селе Нижняя Тавда около девяти часов утра. Женщина переходила улицу Заречную по пешеходному переходу, она везла коляску с 11-месячной малышкой. По предварительным данным, начинающий водитель со стажем два года не справился с управлением автомобиля ВАЗ-2109. Машина задела коляску зеркалом, девочка вылетела из нее на дорогу. К счастью, удар смягчил выпавший снег. Мама ребенка не пострадала, девочка доставлена в больницу с подозрением на травму живота. Медики подозрение не подтвердили, но пока оставили ребенка в больнице для наблюдения за его состоянием.
Фото пресс-службы ГИБДД Тюменской области