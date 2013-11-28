В актированные дни школьники смогут учиться

О том, как утверждается решение об актированных днях, напомнил заместитель директора департамента образования администрации города Михаил Зырянов. Ежедневно в 6:00 и в 10:30 на метеостанции в поселке Московском специалисты снимают показания приборов и отправляют информацию в городской департамент образования. Там, по согласованию с МЧС, принимается решение, объявлять ли день актированным, и соответствующая информация в 06:10 и в 10:40 уже появляются в СМИ. Как пояснил заместитель директора комитета по информатизации города Тюмени Владимир Симонов, это время выбирали по принципу золотой середины: с одной стороны, родители часто возят своих детей в отдаленные школы и хотят заранее узнать об отмене занятий, а с другой стороны, погода — дама изменчивая, и давать прогноз раньше — значит жертвовать точностью.