В актированные дни школьники смогут учиться

О том, как утверждается решение об актированных днях, напомнил заместитель директора департамента образования администрации города Михаил Зырянов. Ежедневно в 6:00 и в 10:30 на метеостанции в поселке Московском специалисты снимают показания приборов и отправляют информацию в городской департамент образования. Там, по согласованию с МЧС, принимается решение, объявлять ли день актированным, и соответствующая информация в 06:10 и в 10:40 уже появляются в СМИ. Как пояснил заместитель директора комитета по информатизации города Тюмени Владимир Симонов, это время выбирали по принципу золотой середины: с одной стороны, родители часто возят своих детей в отдаленные школы и хотят заранее узнать об отмене занятий, а с другой стороны, погода — дама изменчивая, и давать прогноз раньше — значит жертвовать точностью.
Параметры погоды, при которых отменяются занятия, в этом году остаются прежними: при -25 С с ветром более 2 м/с не учатся младшие классы, при -35 с ветром — все школьники.
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Узнать, отменяются ли уроки, можно из самых разных источников. Проще всего зайти на официальный сайт администрации города, а можно также позвонить в городскую службу информации по телефону 45-15-20 (с 06:20 до 8:00 и с 11:00 до 12:00). Впрочем злоупотреблять телефонной связью не советуют: «Телефон у нас многоканальный, но все-таки не может принимать одновременно более 10 звонков, так что по возможности смотрите информацию на сайте», — попросил Симонов.
Кроме того, об актированных днях сообщат радиостанции «Радио-7», «Авторадио Тюмень», «Регион-Тюмень». Появится информация и в соцсетях: в Twitter (Tyumen_adm), «ВКонтакте» (пользователь «Тюмень. Активированные дни»), Facebook (страница «Тюмень. Информация»).
В этом году, рассказали на пресс-конференции, холодов решили не дожидаться и начали публиковать объявления о том, идут ли ребята в школе, уже сейчас, «чтобы горожане привыкли».
Конечно, окончательное решение, вести ли ребенка в школу, остается за родителями, подчеркнул Михаил Зырянов, ведь оценить, насколько будет опасна для здоровья прогулка по морозу, могут только они. Взрослых просят только позвонить в школу и предупредить о воем решении. Впрочем, нередка и обратная ситуация, когда ребенка отвозят в школу даже в актированные дни, чтобы он, пока взрослые будут на работе, находился под присмотром. На этот случай в школе дежурят педагоги, которые могут как организовать внеклассные занятия так и провести уроки, объединив в одну группу пришедших ребят.
Но и тем школьникам, которые остаются дома, не стоит слишком уж радоваться морозам: актированные дни — не значит выходные. Во всех школах города, по словам Михаила Зырянова, введена электронная система дистанционного обучения Net school, благодаря которой актировка не будет сильно прерывать учебный процесс.
«Если занятия отменены, то в 8:00 учитель должен разместить в системе задания на день. Они будут видны в „электронном дневнике“ в который ученик может зайти со своего компьютера. Система Net school позволяет ребятам общаться с учителем онлайн, получать консультации педагога, отправлять сделанные задания на проверку. В конце дня учитель ставит в „электронный дневник“ оценку», — рассказала директор школы № 37 Ирина Носова. Тем же, у кого дома нет интернета, позвонит и расскажет о домашнем задании классный руководитель, добавила она.
В прошлом году, вспомнили на пресс-конференции, актированных дней было 14: 4 дня для младшеклассников и 10 дней — для ребят с 1 по 9 классы. Сколько будет в этом году — посмотрим: пока что то, какой будет зима, которая наступит после уникально теплого ноября, тюменские синоптики предсказывать не берутся.