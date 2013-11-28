Талантливый пианист Мирослав Култышев сыграет в Тюмени Шопена

Мирослав Култышев (фортепиано) концертную деятельность начал очень рано, с 6 лет. В 10 лет дебютировал в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии, исполнив концерт Моцарта с оркестром под управлением Ю. Темирканова. Сейчас является аспирантом Санкт-Петербургской консерватории (класс проф. А.М. Сандлера).