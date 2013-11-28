Талантливый пианист Мирослав Култышев сыграет в Тюмени Шопена

Пианист Мирослав Култышев, который начал выступать в шестилетнем возрасте, выступит в Тюмени 29 ноября с программой «Мой Шопен».
В программе «Мой Шопен» прозвучат такие произведения Фредерика Шопена, как Ноктюрн ор. 27 nr 2; Соната ор. 35; 12 Этюдов ор. 10; 12 Этюдов ор. 25.
Мирослав Култышев (фортепиано) концертную деятельность начал очень рано, с 6 лет. В 10 лет дебютировал в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии, исполнив концерт Моцарта с оркестром под управлением Ю. Темирканова. Сейчас является аспирантом Санкт-Петербургской консерватории (класс проф. А.М. Сандлера).
Мирослав Култышев — лауреат нескольких международных конкурсов и фестивалей, в 2007 году стал победителем ХШ Международного конкурса им. П.И. Чайковского. Гастролирует во многих странах мира, сообщает пресс-служба Тюменской филармонии.
Стоимость билетов: 400 — 800 руб.
Служба информации и бронирования: 68-77-77.