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Талантливый пианист Мирослав Култышев сыграет в Тюмени Шопена

28 ноября 2013, 09:35
Пианист, который начал выступать в шестилетнем возрасте, Мирослав Култышев выступит в Тюмени 29 ноября с программой «Мой Шопен».
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Тюмень

Пианист Мирослав Култышев, который начал выступать в шестилетнем возрасте, выступит в Тюмени 29 ноября с программой «Мой Шопен».

В программе «Мой Шопен» прозвучат такие произведения Фредерика Шопена, как Ноктюрн ор. 27 nr 2; Соната ор. 35; 12 Этюдов ор. 10; 12 Этюдов ор. 25.

Мирослав Култышев (фортепиано) концертную деятельность начал очень рано, с 6 лет. В 10 лет дебютировал в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии, исполнив концерт Моцарта с оркестром под управлением Ю. Темирканова. Сейчас является аспирантом Санкт-Петербургской консерватории (класс проф. А.М. Сандлера).

Мирослав Култышев — лауреат нескольких международных конкурсов и фестивалей, в 2007 году стал победителем ХШ Международного конкурса им. П.И. Чайковского. Гастролирует во многих странах мира, сообщает пресс-служба Тюменской филармонии.

Стоимость билетов: 400 — 800 руб.

Служба информации и бронирования: 68-77-77.

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