Сотрудники ДПС вытащили водителя из кювета

Два наряда спецбата 27 ноября под руководством командира взвода ДПС Дмитрия Зиныча выехали из Тюмени в Уватский район для профилактической работы на северной трассе. На 367 километре полицейские заметили заметавшийся в темноте по дороге автомобиль, затем фары пропали. Подъехав ближе, инспекторы обнаружили в кювете перевернувшийся джип, сообщают в пресс-службе ГИБДД.
Оказалось, водитель-вахтовик Александр, возвращавшийся на автомобиле SsangYong из Нижневартовска в Усть-Катав Челябинской области, попытался на скользкой дороге свершить обгон. Маневр не удался, мужчина стал перестраиваться в свой ряд, его заметало по дороге. Машина, оборудованная летней резиной, «вылетела» на обочину, пробила сугроб, врезалась в канализационную трубу, перевернулась в кювет на крышу и приземлилась в канаву, наполненную водой.
Александр, пристегнутый ремнями безопасности, оказался подвешенным в машине, наполовину заполненной холодной жижей. Было темно и жутко. Водители проезжавших мимо машин даже не замечали утонувший в глубине кювета внедорожник. Появление инспекторов отчаявшийся человек воспринял как спасение. Парни вытащили мокрого и замерзшего водителя, посадили в патрульный автомобиль к включенной печке, дали форменную куртку для обогрева.
В первые минуты из уст спасенного раздавалась только ненормативная речь, а уж потом пошли слова благодарности. От дорожных травм водителя уберегли ремни безопасности, он остался цел. Пока отогревался, инспекторы, тоже промокшие, вызвали манипулятор и помогали вытащить автомобиль из кювета. Фамилии Александра они не записали: «А зачем, ему же больше помощи не требовалось».
На фото командир взвода ДПС Дмитрий Зиныч