Сотрудники ДПС вытащили водителя из кювета

В первые минуты из уст спасенного раздавалась только ненормативная речь, а уж потом пошли слова благодарности. От дорожных травм водителя уберегли ремни безопасности, он остался цел. Пока отогревался, инспекторы, тоже промокшие, вызвали манипулятор и помогали вытащить автомобиль из кювета. Фамилии Александра они не записали: «А зачем, ему же больше помощи не требовалось».